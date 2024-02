Riscatto lontano, Zaniolo di nuovo in Serie A

Si allontana il riscatto di Zaniolo: il giocatore può tornare in Serie A

Due gol segnati in 28 presenze totali, giocando poco meno di mille minuti complessivi. I numeri non sembrano sorridere a Nicolò Zaniolo in un’annata dove l’Aston Villa si sta rivelando una delle migliori squadre della Premier League.

Il club di Birmingham è in piena corsa per conquistare un posto in Champions League ed è tra le favorite per la conquista della Conference League. Nonostante questo però il club, che dispone di grandi possibilità economiche, sembra intenzionato a non esercitare il diritto di riscatto in vigore. Zaniolo è approdato in Inghilterra in prestito dal Galatasaray, con un diritto di riscatto in favore dell’Aston Villa. La società inglese però, sottolinea ‘Football Insider’, non sembra voler acquistare il calciatore a titolo definitivo. Zaniolo sta trovando sempre meno minutaggio. Inoltre i dirigenti del Villa considerano il record storico e recente di infortuni di Zaniolo una delle maggiori preoccupazioni e ritengono che non avrà un impatto a lungo termine sulla squadra in corsa alla Champions League.

Zaniolo, niente riscatto: quanti club in Serie A

Ecco quindi che Zaniolo potrebbe tornare ad Istanbul al termine della stagione. Con l’Aston Villa non intenzionato a sborsare il riscatto, Zaniolo rientrerebbe quindi in Turchia, ma la permanenza potrebbe essere solo temporanea.

Perché l’interesse nei confronti del calciatore da parte di molti club di Serie A non è mai sparito. Juventus e Milan sono state spesso accostate al giocatore e potrebbero tornare di moda. Il Galatasaray ha stabilito un riscatto di 27 milioni di euro e il club turco vorrebbe incassare da una cessione almeno 20-25 milioni di euro. Considerato che il contratto di Zaniolo è in scadenza nel 2027, l’ipotesi di una nuova partenza in prestito non è affatto da escludere. E ad approfittarne potrebbero essere appunto Milan o Juve. In casa bianconera Zaniolo è un nome che piace da tempo. Idem per i rossoneri, nonostante in quel ruolo siano piuttosto coperti.

Attenzione però anche ad altri club. Il Napoli cercherà certamente rinforzi e Zaniolo potrebbe essere il nome giusto. Discorso simile per l’Atalanta, piazza che ha saputo spesso rilanciare giocatori in difficoltà e club tra i più in salute dal punto di vista economico della Serie A. I nerazzurri, soprattutto se dovessero centrare la qualificazione in Champions League, avrebbero bisogno di ricambi all’altezza e Zaniolo potrebbe davvero rappresentare un’alternativa di lusso alle prime scelte di Gasperini. Infine in lista va certamente inclusa anche la Fiorentina. Anche i viola hanno spesso puntato su giocatori desiderosi di riscatto. Certo l’eventuale acquisto dipenderebbe da un piazzamento europeo: disputare le coppe sarebbe certamente un jolly in più da giocare per poter convincere il calciatore.