Juventus, il destino di Yildiz è segnato: scelta fatta

Kenan Yildiz è già un giocatore piuttosto ambito, nonostante la giovanissima età: la scelta definitiva sul talento della Juventus

Nelle ultime settimane, non è riuscito a essere brillantissimo come nelle prime apparizioni con la maglia della Juventus. Ma il talento di Kenan Yildiz non si discute e non stupisce che sia già un nome molto caldo in ottica futura.

Il giovane attaccante turco, classe 2005, è già uno degli idoli dello Stadium ed è un giocatore su cui si sono scatenati gli appetiti di club importanti. Dall’estero, sono già segnalate diverse proposte in arrivo per lui. Cosa farà la Juventus a questo punto?

Non ci sono dubbi per i votanti del sondaggio di Calciomercato.it. Su ‘X’, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe la scelta corretta da parte del club bianconero. Il verdetto è stato netto: incedibile per il 53,6% dei votanti. Poco gettonata l’ipotesi di cederlo per una cifra elevata per monetizzare. Il 19,6% dei partecipanti al sondaggio lo venderebbe per 60 milioni, solo il 17,9% lo venderebbe per 40 milioni e solo l’8,9% per 50 milioni.