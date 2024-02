Hanno scelto Cannavaro: ritorno immediato in panchina

Fabio Cannavaro potrebbe presto tornare su una panchina: contatti avviati, può prendere il posto del tecnico esonerato

La panchina a Fabio Cannavaro. È questa l’idea della Federazione calcio della Corea del Sud che è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo l’esonero di Jurgen Klinsmann. Il tedesco ha pagato l’eliminazione in Coppa d’Asia da parte della Giordania in semifinale, un ko inatteso che ha spinto la Federcalcio asiatica a mandare via l’ex attaccante dell’Inter.

Ora in Corea sono alla ricerca di un nuovo allenatore e anche questa volta si guarda all’estero ed in particolare a Fabio Cannavaro. Come si legge su ‘sportmediaset.it’, l’ex difensore è il favorito per mettersi alla guida della Corea del Sud e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

La proposta a Cannavaro sarebbe già stata presentata e si attende ora la sua risposta. Una risposta per la quale l’ex capitano dell’Italia starebbe però aspettando. L’idea, infatti, è di verificare la possibilità di essere inserito nello staff della Nazionale azzurra di Spalletti, come si era vociferato nei giorni scorsi.

Cannavaro in Corea del Sud: offerta da ct

Nei prossimi giorni però dovrebbe arrivare la decisione di Cannavaro sulla proposta proveniente dalla Corea del Sud. L’idea della Federcalcio coreana è inserire Cannavaro a capo della Nazionale in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’ex difensore ha avuto già modo di allenare, per pochissimo tempo, la Cina qualche anno fa e nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli che poi ha fatto altre scelte (Mazzarri prima, Calzona poi). Ora può essere la volta giusta per tornare in sella: la Corea vuole Cannavaro.