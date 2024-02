Durissimo scontro testa a testa, cambio obbligato: emergenza portieri

Duro scontro di gioco a metà primo tempo tra portiere e attaccante: all’intervallo cambi obbligati, è emergenza in porta

Attimi di paura durante il primo tempo tra Brescia e Reggiana. Con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 a metà della prima frazione di gioco, si è assistito ad un duro scontro testa a testa tra il portiere delle Rondinelle Lorenzo Andrenacci e l’attaccante del club emiliano Janis Antiste.

Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, riuscendo poi a restare sul terreno di gioco fino al 45′. All’intervallo però entrambi sono stati costretti ad alzare bandiera bianca, evidentemente per i postumi dello scontro.

Così per gli ospiti è entrato in campo Riccardo Fiamozzi, mentre tra le fila del Brescia in porta è andato Michele Avella. Si tratta del terzo portiere della squadra lombarda visto che manca anche Luca Lezzerini, indisponibile.

Attualmente il match è fermo sullo 0-0 e ora bisognerà attendere i controlli che effettueranno Antiste e Andrenacci per capire quali sono realmente le loro condizioni e se lo scontro ha lasciato strascichi.