Allegri: “Difesa a quattro? Non dobbiamo cambiare nulla. Contento di Alcaraz”

La Juventus torna in campo tra le mura amiche dell”Allianz Stadium’ e lo fa accogliendo il Frosinone, che è già stato a Torino a gennaio per gli impegni legati alla Coppa Italia. Entrambe le formazioni non vivono un buon momento

I bianconeri hanno racimolato due punti nelle ultime quattro gare, i giallo-azzurri nel mese di febbraio non hanno raccolto nemmeno un punto. Di questo e dei temi legati al match ne ha parlato mister Massimiliano Allegri in conferenza, di seguito le sue parole.

“E’ stata una buona settimana di lavoro, come le altre. nel calcio succedono questi periodi. L’obiettivo è tornare a vincere contro una squadra buona, che crea”.

Difesa a quattro?: “Noi difendiamo sempre a quattro, non dobbiamo cambiare nulla”

Alcaraz: “Sono contento, può darsi che giochi ma devo valutare. Devo decidere velocemente domani”: Sassuolo, Bologna e Verona: “Sono partite simili, ma non sono il nostro tipo di gara. Dobbiamo stare compatti, non spaccati”. “Ha tecnica e buon tiro. E’ una mezzala offensiva, per giocare sotto la punta”.

“Allenare è passione e amore. Dall’Aglianese alla Juventus, sono dieci anni di lavoro. Faccio parte di questa società, è una responsabilità. Abbiamo iniziato un percorso quando sono arrivato, stiamo continuando quello che ci è stato chiesto dalla società”. “Tutti abbiamo l’ambizione di vincere, ma ci sono anche le avversarie”. “I 38 Scudetti sono divisi in un blocco da cinque e uno da nove, nel resto dei casi la Juventus ne ha vinti due di fila massimo. La percezione è stata drogata”.

“Per costruire ci vuole lavoro e sacrificio. Serve equilibrio sennò distruggi tutto, ma non siamo in questa situazione. Dobbiamo concentrarci per quello che dobbiamo fare e raggiungere la Champions che è importante in termini tecnici ed economici”.

“Domani andrà in campo la formazione migliore, le partite però si giocano in sedici. Sta a noi rovesciare questo momento. La vittoria ci farebbe vedere le cose diversamente, ma non eravamo fenomeni un mese fa, non siamo brocchi ora”.

“In questo momento non firmerei nulla, perché ho ancora un anno di contratto. La priorità è riportare la Juventus in Champions”. “non abbiamo la certezza né del posto UCL né della finale di Coppa Italia. All’interno serve calma ed equilibrio, fuori è normale che i risultati influenzino. Dobbiamo avere le spalle larghe”. “la Juventus è una società che sarà pronta per programmare il futuro. Scanavino, Giuntoli e Manna programmeranno al meglio. Noi ora dobbiamo lavorare per il raggiungimento del nostro obiettivo”.

“Non sono d’accordo quando si parla di crollo emotivo, assolutamente no”.

“Adrien domenica non ha fatto bene, ma lui lo sa. E’ il motore di questa squadra. Farà tre mesi facendo delle buone prestazioni”.

“Più che moduli, dobbiamo pensare a sfruttare meglio le occasioni che creiamo”. “Spero di indovinare la formazione, ma i panchina ho giocatori per aggiustarla”.

“Alla Juventus è bellissimo se a uno gli piace la pressione. Se vinci 3-2 non va bene perché hai preso due gol, se vinci 1-0 non va bene perché ne hai fatto solo uno. Però dobbiamo rimanere competitivi e ci stiamo lavorando”.

In aggiornamento… .