Cessione eccellente, scelto il sostituto: il Milan vende Theo Hernandez

Il Milan rischia seriamente di veder partire Theo Hernandez: la big lo ha già scelto come colpo per la prossima stagione

Magari non sarà una rivoluzione totale, ma il Milan 2024/2025 avrà non poche novità in formazione e non solo. Si partirà, infatti, dall’allenatore con la panchina rossonera che sarà difficilmente affidata ancora a Stefano Pioli.

I dirigenti stanno valutando il nome del futuro tecnico, con Conte e Thiago Motta tra i candidati, ma qualsiasi discorso è rimandato di qualche settimana, in attesa di vedere come finirà questa stagione. Allenatore a parte, potrebbero esserci diverse cessioni, qualcuna anche pesante. Maignan, ad esempio, è un nome che piace tanto alle big e il rinnovo che tarda ad arrivare può rappresentare una spinta a valutare un addio.

Addio che potrebbe esserci anche per Giroud, in scadenza di contratto, ma occhio anche a Theo Hernandez. Il terzino francese continua ad essere tra i migliori della sua squadra e quest’anno ha dimostrato di sapersela cavare anche da centrale. Proprio per questo una big ha scelto lui nel caso in cui uno dei suoi titolarissimi andrà via.

Calciomercato Milan, il Bayern punta Theo Hernandez

Arrivano conferme, infatti, sull’interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez. Il club tedesco è alle prese con un periodo molto particolare e in estate saluterà Tuchel che affidarsi ad un nuovo allenatore.

Tecnico che difficilmente avrà Alphonso Davies nella rosa a propria disposizione. L’esterno è in procinto di lasciare la Germania e il Bayern si sta già muovendo per trovare il sostituto. Chi? In cima alla lista delle preferenze, stando a quanto riferisce ‘Sky Sport Deutschland’, c’è proprio Theo Hernandez, apprezzato anche per la sua duttilità.

Ancora nessuna trattativa concreta avviata, ma il Bayern sarebbe pronto a muovere i primi passi ufficiali per arrivare al francese, una volta capito che Davies non vestirà più la maglia della società bavarese. Il Milan non ha intenzione di privarsi di Hernandez, ma davanti ad una proposta irrinunciabile tutto potrebbe cambiare.