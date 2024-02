“Brighton sopravvalutato, ecco perché”: l’annuncio che lancia la Roma

La Roma pesca il Brighton agli ottavi di Europa League sarà uno scontro complicato con De Zerbi, ma per qualcuno i giallorossi sono favoriti

Da poche ore le italiane conoscono le loro prossime avversarie in Europa League e Conference League. Fortune alterne, ma comunque nel completto un buon sorteggio per le squadre della Serie A. A esultare un po’ di più ovviamente è il Milan, che ha pescato lo Slavia Praga, primo nel girone con la Roma ma di certo squadra non irresistibile. I rossoneri hanno puntato l’Europa League, per un cammino importante serve sicuramente anche un po’ di fortuna, senza sprecarla. Match insidioso per l’Atalanta, che affronterà di nuovo lo Sporting dopo averlo battuto al girone, ma resta squadra di tradizione e attualmente in forma, da prendere con le molle”.

Per la Fiorentina c’è il Maccabi Haifa in Conference mentre per la Roma la sfida è affascinante ma anche complicata. La squadra di De Rossi se la vedrà con il Brighton di De Zerbi, settimo in campionato a 6 punti dallo United. Di sicuro è una delle squadre più apprezzate in Premier League per il gioco espresso, l’ex tecnico del Sassuolo gode di enorme stima da tutta l’Inghilterra e non solo. E poi, viene appunto dal campionato ‘più bello del mondo’. Per questo la difficoltà sale. Anche se c’è chi non è d’accordo con questa considerazione del calcio inglese: “Io penso che la Roma sia favorita. Il problema è che c’è un innamoramento spasmodico ed eccessivo per la Premier League”. A parlare è Furio Focolari, opionista di ‘Radio Radio’.

“In Premier tre big poi squadre normali, la Roma è più esperta”: Focolari lancia i giallorossi

La Premier League continua a godere di grande stima in tutto il mondo, con tante squadre importanti in grado di vantare un fatturato importante. Ma questo non si traduce in una superiorità schiacciante di tutto il campionato su quello italiano o di altri europei. Almeno secondo Furio Focolari, che a ‘Radio Radio’ ha parlato così: “Per me sono tre le squadre sopra la media mentre le altre sono normali, come le nostre o in Spagna piuttosto che in Germania e in Francia. Se incontro City e Liverpool è un conto, sono imbattibili quasi come l’Arsenal, che però l’altro giorno le ha prese dal Porto. Con il Tottenham me la gioco, sulle altre invece per come la vedo io te la giochi. Non c’è questa forza invadente delle inglesi, credo che non tutti guardino le partite come faccio io. Avete visto l’altra volta il Luton? È stata una partita ridicola…”

E la Roma ha quindi grandi possibilità di passare il turno contro il Brighton: “Sono tutti innamorati della Premier e Di De Zerbi, però il Brighton è settimo in campionato. La Roma ha più esperienza in campo internazionale, è quattro anni che gioca a grandi livelli in Europa. Mentre il Brighton è la prima volta che arriva a questo punto della competizione”.