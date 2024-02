Arbitri e VAR, nuova bufera: denuncia UFFICIALE prima del match

Con un comunicato apparso sul proprio sito, il club ha ufficializzato la sua più forte condanna ai messaggi contro l’arbitro diffusi nelle ultime ore

Nonostante l’introduzione della tecnologia, non sono poche le critiche e le polemiche che anche in questa stagione stanno accompagnando le decisioni arbitrali. In Italia ma anche negli altri campionati. Volente o nolente, le direzioni di gara e il modo con il quale è utilizzato il VAR stanno accendo ormai da tempo polemiche e discussioni.

In Spagna, però, tutto questo si sta traducendo in un vero e proprio attacco ad personam, almeno stando a quanto comunicato dal Siviglia. Alla vigilia del match contro il Real Madrid, infatti, il club andaluso ha diffuso una nota ufficiale con la quale ha denunciato per iscritto l’ultima campagna mediatica delle Merengues, giudicata “diffamatoria”. Attraverso le proprie tv ufficiali, infatti, il Real avrebbe attaccato pubblicamente non solo Díaz de Mera, l’arbitro che dirigerà l’incontro, ma anche l’addetto al VAR González Fuertes.

Si accende Siviglia-Real Madrid: polemiche arbitrali, denuncia ufficiale degli andalusi

Di seguito il comunicato ufficiale del Siviglia, che ha posto l’accento sul comportamento del Real Madrid teso a fomentare l’attività mediatica facendo pressione sul direttore di gara:

“Questo sabato, il Sevilla FC ha denunciato per iscritto, davanti al Comitato di Competizione della RFEF, la campagna diffamatoria nei confronti del signor collegiale Díaz de Mera, designato come arbitro principale della partita di domani tra Real Madrid e Sevilla FC, nonché dell‘arbitro González Fuertes, designato arbitro del VAR, attraverso Real Madrid TV, televisione ufficiale del Real Madrid (…) Il club desidera inoltre ribadire la sua più forte condanna per questi comportamenti e per questo tipo di campagne orchestrate per minare l’immagine dell’establishment arbitrale, arrecando un grave danno al calcio spagnolo e mettendo in discussione l’integrità della competizione”.