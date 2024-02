Zirkzee strizza l’occhio al Milan: “Mi rivedo in Ibrahimovic”

La rivelazione Bologna sogna la Champions League grazie a Thiago Motta e Zirkzee: l’attaccante olandese è corteggiato dalle big italiane ed estere sul mercato

È sulla bocca di tutti. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, trascinatore a suon di prestazioni e gol della rivelazione Bologna che sogna il quarto posto.

L’attaccante olandese sta impressionando con la maglia dei felsinei, in piena lotta per un posto alla prossima Champions League. L’ex Bayern Monaco è nel mirino delle grandi ed è esploso dopo l’addio di Arnautovic (accasatosi all’Inter) sotto le due Torri: “Ora gioco con regolarità. Prima c’era Arnautovic, che aveva la mia stessa posizione in campo. Quando in estate è andato via lui, è venuto il momento di fare un passo avanti e prendermi le mie responsabilità. Dovevo dimostrare di essere pronto e sfruttare la chance”, spiega Zirkzee sulle pagine del ‘Corriere della Sera’.

Sul ruolo e i dettami tattici di Thiago Motta, altro osservato speciale delle big in panchina: “Non sono un centravanti puro. Motta mi ha trasformato in un 9 e mezzo. Non sono uno alla Arnautovic, mi piace venire incontro, giocare il pallone e aiutare la squadra. Oltre ovviamente a far gol. Thiago Motta mi ha dato libertà, mi permette di giocare un calcio cucito su misura. Lui mi trasmette fiducia per esaltare le mie qualità: è una bella sensazione”.

Zirkzee dribbla il Milan e le big: “Adesso non ci penso”

Su Zirkzee c’è in pressing soprattutto il Milan, che lo ha individuato come il profilo perfetto per rinnovare l’attacco nella prossima stagione.

Un ruolo fondamentale potrebbe averlo anche Zlatan Ibrahimovic: “Gli assomiglio? È un grande complimento, non è così usuale veder uno centravanti alto con una buona tecnica. Non voglio apparire presuntuoso, ringrazio Juric: però sì, mi ci rivedo“. Da par suo, Zirkzee dribbla le domande sul futuro e si concentra soltanto sulla rincorsa Champions del suo Bologna: “Adesso non ci penso proprio. Per me esiste solo la prossima partita con il Verona. Abbiamo dimostrato quest’anno di potercela giocare con tutti”.