Svilar para tutto, rigori da ripetere: ecco la verità

Svilar protagonista di Roma-Feyenoord con la doppia parata ai calci di rigore: penalty da ripetere? Ecco la verità

Il protagonista meno atteso: la Roma batte il Feyenoord e si gode la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League grazie a Svilar. Il portiere serbo mette i guantoni su due dei quattro calci di rigore battuti dai calciatori del club olandese e regala la vittoria ai giallorossi.

Prima Hancko, quindi Jahanbakhsh si fanno ipnotizzare dal 24enne che De Rossi da qualche partita sta preferendo a Rui Patricio. Una doppia parata che, come sempre accade in questi casi, è stata monitorata anche dal Var per verificare che l’estremo difensore dei capitolini abbia rispettato in pieno il regolamento.

👀 #RomaFeyenoord – Regolari entrambe le parate di #Svilar sui rigori di #Hancko e #Jahanbakhsh: il portiere giallorosso ha sempre un piede sulla linea @calciomercatoit pic.twitter.com/uByYYKjf7k — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) February 22, 2024

Tutto regolare però, visto che in entrambi i rigori il portiere della Roma mantiene sempre uno dei due piedi appoggiato sulla linea di porta prima della battuta dell’avversario. Parete valide e De Rossi si può godere il suo primo successo europeo da allenatore.