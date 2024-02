Roma-Feyenoord, lo sfottò della Sud: cosa significa la citazione in olandese da ‘Il Gladiatore’

Dopo la vittoria col Feyenoord ai rigori, in Curva Sud è apparso uno striscione in lingua olandese che citava ‘Il Gladiatore’: il significato e il riferimento

Lo stadio Olimpico esplode al gol di Nicola Zalewski, che alimenta l’incubo giallorosso per il Feyenoord che viene eliminato, o comunque battuto, per la quarta volta su quattro: Europa League nel 2015, finale di Conference nel 2022, Europa League nel 2023 e ancora Europa League nel 2024.

Gli olandesi, anche stavolta, erano carichissimi e pronti a prendersi la loro vendetta sportiva ma sono stati costretti di nuovo a soccombere. E ovviamente la rivalità continua e continuerà dopo una vigilia e una marcia di avvicinamento sentitissima soprattutto per il club di Rotterdam. Che sui social hanno caricato l’ambiente con un parallelo ben preciso: una battaglia tra eserciti avversari durata per anni. Tra gladiatori, con alcuni gruppi di ultras che hanno utilizzato proprio questa figura, vestendola di olandese contro i lupi giallorossi. Una immagine trasformata in maniera un po’ forte e ovviamente ripresa subito a fine gara. Appena finita la partita in maniera vittoriosa, in Sud è apparso uno striscione in olandese. Cosa diceva? “Il gelo può far incastrare la lama!” Si tratta di una citazione cinematografica, proprio dal kolossal ‘Il Gladiatore’. Una frase pronunciata da Massimo Decimo Meridio e che i romanisti hanno usato per sfottere gli avversari proprio sullo stesso campo e nelle stesse metafore con cui volevano prendersi la rivincita sui giallorossi. Magari alla prossima…