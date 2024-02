Ribaltone Zirkzee in Serie A: hanno scelto la Juve

Capovolgimento improvviso per quanto riguarda il futuro del forte attaccante del Bologna

Prosegue il momento magico del Bologna di Thiago Motta in campionato in una stagione sin qui da favola. La formazione emiliana vola sulle ali dell’entusiasmo e inizia a credere sempre di più nelle proprie chance di qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo divenuto nettamente alla portata della squadra rossoblù, vera grande sorpresa di questa Serie A.

A trascinare i ragazzi di Thiago Motta tanti giovani talenti che si sono messi in vetrina negli ultimi mesi. In particolare Joshua Zirkzee, attaccante definitivamente esploso dopo essere stato etichettato per anni come promessa dalle belle speranze. L’attaccante olandese è diventato adesso una realtà concreta ed è entrato nel mirino dei principali top club in Italia e in Europa. In Serie A, ad esempio, Milan, Napoli e Juventus sognano di poterlo strappare al Bologna la prossima estate per una cifra comprensibilmente lievitata in quest’ultima stagione.

Un ragionamento che inevitabilmente coinvolge anche il Bayern Monaco. Il club bavarese non ha mai perso di vista il centravanti olandese una volta passato al Bologna e potrebbe pensare di esercitare la clausola in esclusiva mantenuta sul ragazzo. In un contesto del genere, potrebbe risultare decisiva anche la stessa volontà del calciatore che ha già dovuto sopportare mal volentieri lo scorso anno il ruolo di vice Arnautovic e che lascerebbe gli emiliani per un progetto che lo vedrebbe grande protagonista.

Calciomercato Juve, deciso l’affare Zirkzee

Nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it sui propri social, abbiamo chiesto ai nostri utenti a quale big italiana Zirzkee farebbe più comodo dalla prossima stagione.

Non senza destare un pizzico di stupore, è stata la Juventus la più votata con il 40%. Sul calciatore, infatti, sembrerebbe essere in questo momento maggiore l’interesse di altri club come il Milan o il Napoli. I rossoneri si sono posizionati invece al secondo posto su Telegram con il 38% dei voti, davanti ai partenopei con il 12%. Ultimo posto infine per l’Inter al 10% delle preferenze.