Non solo Lautaro, le big su un altro top dell’Inter: per 100 milioni lo vendono

L’Inter si prepara già alla prossima stagione e non è escluso che il club decida di sacrificare un top: dal City al Real, le big europee pensano anche a lui

L’Inter prosegue la sua marcia trionfale in questa stagione, con l’unico inciampo che resta comunque bruciante, in Coppa Italia col Bologna. Un’eliminazione che però non toglie al momento nulla ai nerazzurri che hanno già piazzato uno sprint importante in direzione scudetto. E hanno fatto invece un passetto in direzione dei quarti di finale con l’1-0 inflitto all’Atletico Madrid martedì a San Siro.

Il mercato estivo di Marotta e Ausilio sta dando i suoi frutti, visto che gente come Carlos Augusto e Frattesi, ma soprattutto Sommer, Pavard e Thuram hanno portato un valore aggiunto di altissimo livello. Inzaghi ha a disposizione una rosa completa che sta raccogliendo consensi e complimenti. Com’è normale che sia e come da suo modus operandi, l’Inter sta già pensando e anzi ha operato in maniera concreta per la prossima stagione. Anticipare le mosse, questo il segreto. Non a caso, con l’addio di Sanchez, è stato già preso Mehdi Taremi che deve solamente fare le visite a Milano. I risultati in Europa e qualche cessione minore a buone cifre hanno consentito di tenere praticamente tutti i big.

City, Real Madrid e non solo su Bastoni: l’Inter vuole 100 milioni

In estate le cose potrebbero essere simili, ma una cessione eccellente non si può assolutamente escludere. Anche perché finanzierebbe un mercato intero puntellando in maniera decisiva la rosa. Lautaro Martinez, nonostante qualche rallentamento, va verso il rinnovo ma continuerà a ricevere offerte. Come lui anche altri big come Barella, Pavard, Calhanoglu, Dimarco o lo stesso Thuram. Ma non va dimenticato in questo senso anche Alessandro Bastoni, sempre più leader della difesa dell’Inter.

In passato si è parlato di Juventus, ma le cose sono cambiate e la pista inglese è rimasta quella potenzialmente più fertile. Anche perché per strapparlo ai nerazzurri servirebbe un’offerta monstre, soprattutto dopo il rinnovo fino al 2028. Secondo quanto riportato dal giornalista turco, esperto di mercato, Ekrem Konur, nel prossimo mercato estivo Bastoni resterà sulla shortlist dei top club europei. Nello specifico Chelsea, Manchester City, Manchester United, PSG e Real Madrid. Di base l’Inter non ha intenzione di cedere il suo gioiello difensivo, ma – per il giornalista – delle offerte vicine addirittura ai 100 milioni di euro potrebbero far cambiare idea ai nerazzurri.