Gioia De Rossi: “Giusto che ci sia il nome di Pellegrini in questa vittoria”

Daniele De Rossi commenta la vittoria della Roma sul Feyenoord ai calci di rigore: le parole del tecnico giallorosso

Daniele De Rossi commenta la partita vinta dalla Roma contro il Feyenoord. A ‘Sky’ il tecnico giallorosso mostra tutta la sua soddisfazione: “È bello ricordare tutto ciò che è successo stasera, era la mia prima notte europea qui a Roma da allenatore. Bella che sia finita così, credo sia una vittoria meritata, soprattutto per quanto fatto nel primo tempo, una vittoria molto romanista. Non siamo brutto anatroccoli, iniziamo a cambiare anche da questo punto di vista”.

SVILAR – “È precoce ma è forte perché di testa è un ragazzo sereno. È supportato da una squadra che ha grande fiducia in lui, è supportato da Rui Patricio che è un uomo meraviglioso. Poi se le cose le fai bene, capita anche che il rigore vada dalla parte tua”.

PELLEGRINI – “È giusto che ci sia il suo nome in questa vittoria: per come lo conosco io, per il giocatore che è, perché ha vissuto momenti neanche troppo lontani in cui era messo in discussione”.

ABBRACCIO AI TIFOSI – “È un ringraziamento ai tifosi. Non vorrei esagerare perché sono i sedicesimi di finali, ma questa gente va ringraziato perché c’è stato un amore gigante. Cerco di essere più freddo e moderato possibile, ma non devono pensare che sono cambiato: mi trattengo”.

LAVORO – “Sono contento di quel che vedo, ci sono ancora tante cose da fare ancora. Ora serve lavorare sui concetti”.

RIGORI – “Mi piace sottolineare che avevamo sei rigoristi pronti a batterlo: non capita spesso, questi sono segnali. Quando c’è tutta la squadra che spinge e che vuole batterlo è un buon segnale”.