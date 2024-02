Sorteggi ottavi Conference League: Maccabi Haifa per la Fiorentina

A partire dalle 13 a Nyon andrà in scena il sorteggio degli ottavi di Conference League: ecco l’avversaria della Fiorentina

Nella giornata di oggi alle ore 13, presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League: fiato sospeso per scoprire quale sarà l’avversaria della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La Viola ha passato come prima il proprio girone e, per questo, sarà sorteggiata come testa di serie. I sorteggi degli ottavi di finale di Conference League saranno trasmeessi su Sky Sport 24 e su Dazn, inoltre saranno visibili gratuitamente anche sul sito della UEFA. Gli ottavi di finale seguiranno il consueto format in due gare, con la partita di andata che andrà in scena il 7 marzo e il match di ritorno che si giocherà il 14 marzo. Per quanto riguarda il sorteggio, invece, l’unico criterio presente è quello della nazionalità: agli ottavi di finale di Conference League, infatti, non si potranno ancora incontrare squadre dello stesso paese. Ecco come saranno divise le 16 squadre rimaste.

TESTE DI SERIE: Fiorentina (Italia); Lille (Francia); Maccabi (Israele); Viktoria Plzen (Repubblica Ceca); Bruges (Belgio); Aston Villa (Inghilterra); PAOK (Grecia); Fenerbahce (Turchia).

NON TESTE DI SERIE: Sturm Grazi (Austria); Servette (Svizzera); Union Saint-Gilloise (Belgio); Dinamo Zagabria (Croazia); Olympiacos (Grecia); Ajax (Olanda); Molde (Norvegia); Maccabi Haifa (Israele).

Sorteggio ottavi di Conference League: l’avversaria della Fiorentina

Ecco tutte le possibili avversarie della Fiorentina: Sturm Graz, Servette, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Olympiacos, Ajax, Molde e Maccabi Haifa.

Servette (SVI) – Viktoria Plzen (CZE)

Ajax (OLA) – Aston Villa (ING)

Molde (NOR) – Club Brugge (BEL)

Union SG (BEL) – Fenerbahçe (TUR)

Dinamo Zagabria (CRO) – PAOK (GRE)

Sturm Graz (AUT) – Lille (FRA)

Maccabi Haifa (ISR) – FIORENTINA (ITA)

Olympiacos (GRE) – Maccabi Tel-Aviv (ISR)