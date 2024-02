Choc in Serie A: mazzata da 427 milioni di euro

Choc in Serie A, arriva un’altra ‘mazzata’ da 427 milioni di euro. Tutti i dettagli sulla situazione, che cosa sta succedendo

La Serie A e i suoi club non sono ancora “guariti”. I conti non tornano per molte società, il campionato italiano ha perso altri 427 milioni di euro.

È quanto emerso dall’inchiesta de ‘La Gazzetta dello Sport’ sui bilanci dei club. Il conto economico 2022/23 delle società del massimo campionato si è chiuso in rosso per oltre 400 milioni, ben 427. Non sono nemmeno bastati gli 587 milioni di plusvalenze dalla vendita dei calciatori.

Escludendo le tre stagioni dell’era Covid, che rappresentano ovviamente un’eccezione, era da circa venti anni che la Serie A non andava così male. Nel 2003/04, infatti, il risultato netto aggregato fu -452 milioni.

Serie A nella morsa del debito: tutte le cifre e i dettagli

A fronte di 3 miliardi di ricavi (al netto delle plusvalenze), i venti club del massimo campionato registrano 3,85 miliardi di costi, di cui 1,9 per gli stipendi e 0,8 per gli ammortamenti dei cartellini dei calciatori.

Nel 2022/23 emergono 300 milioni in più rispetto al 2018/19, riferisce la ‘rosea’, ma 200 derivano da maggiori introiti dalle coppe europee, tra premi UEFA e botteghino. La scorsa stagione, infatti, è stata quella dell’exploit delle italiane con tre squadre in finale nelle tre competizioni, altre due in semifinale tra Champions ed Europa League. Si tratta quindi di entrate una tantum. I conti, insomma, ancora non tornano.