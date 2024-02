Calhanoglu al top, l’Inter fissa il prezzo: annuncio in diretta

Calhanoglu ha alzato il proprio livello e ora è al top in Europa nel suo ruolo, l’Inter fissa il prezzo e individua l’erede: l’annuncio

In estate Marcelo Brozovic ha lasciato l’Inter per andare a giocare in Arabia Saudita, lasciando a Simone Inzaghi il rebus riguardo a chi consegnare le chiavi del centrocampo: la scelta del tecnico romagnolo, come ormai è noto a tutti, è caduta su Hakan Calhanoglu. Ecco, il turco non solo è riuscito a non far rimpiangere il croato, ma ha alzato ancora di più il livello di tutta la squadra.

Nel corso della diretta di TvPlay, Fabrizio Biasin ha ricordato quanto bene ha fatto Brozovic in nerazzurro: “È uno dei miei calciatori preferiti di sempre e la sua prestazione in finale di Champions ha dimostrato una sua caratteristica, ovvero che più sale la tensione e più riesce ad alzare il livello. Questa cosa ce l’hanno in pochissimi. Anche Barella l’altra sera ha dimostrato di avere questa qualità”. Calhanoglu è riuscito a far dimenticare Brozo e, come ha dichiarato lui stesso, ora si sente il miglior regista al mondo. “Fino a due anni fa non aveva mai fatto il regista ed è stato ‘educato’ da Inzaghi in quel ruolo. Le sue dichiarazioni di oggi sono un po’ arroganti, ma l’arroganza è la sua forza perché ha dimostrato di essere tra i più bravi”. L’Inter ha fissato il prezzo.

Biasin a TvPlay: “Per Calhanoglu servono 60 milioni, Ferguson può fare lo stesso percorso”

Fabrizio Biasin, sempre ai microfoni di TvPlay, ha rivelato quale potrebbe essere la valutazione del turco: “Io credo che possa avere una valutazione importante, intorno ai 60 milioni di euro. Ma l’Inter non ha un suo erede perché Asllani non è a quel livello, e pensare di venderlo significa doverlo rimpiazzare, aspetto che non è affatto semplice”.

Un possibile sostituto, però, il club meneghino potrebbe averlo individuato. “Ferguson del Bologna potrebbe fare lo stesso percorso di Calhanoglu”. E, a proposito del club emiliano, da lì potrebbe arrivare il tecnico scelto dalla Juventus per provare ad accorciare il gap che si è creato con il club meneghino in questi anni. Biasin rivela: “Giuntoli vuole costruire una Juventus a sua immagine e somiglianza, secondo me Thiago Motta può essere un nome per i bianconeri”.