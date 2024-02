Agente Di Gregorio: “Non tifa Inter, difficile alla Juve. Ecco con chi ho parlato”

Le ultime sull’estremo difensore del Monza, che piace alle big del campionato italiano. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A

Michele Di Gregorio è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati. L’estremo difensore del Monza è protagonista di una stagione davvero importante, che non sta passando inosservate.

Il portiere dei brianzoli sta così confermando quanto di buono si era visto lo scorso anno. Di Gregorio appare, dunque, davvero pronto per il salto in una big: “E’ sicuramente pronto – afferma il suo agente Alberto Belloni ai microfoni di TvPlay.it -. Il suo rendimento di quest’anno va in quella direzione, così come il suo obiettivo è provare ad entrare in Nazionale”.

Oggi Di Gregorio è uno dei portieri italiani più apprezzati e in questi giorni è stato accostato praticamente a tutte le big. Si è fatto anche il nome della Juventus, ma appare esserci un ostacolo: “Ci sono state delle chiacchierate con alcuni club per il mio assistito Di Gregorio – prosegue l’agente -. Alla Juventus c’è Szczęsny che ha un altro anno di contratto a 6.5 milioni di euro all’anno ed è difficile che possano prendere in considerazione altre strade. Per il futuro del ragazzo preferirei tenerlo in Italia e non all’estero, perché andando in Inghilterra, ad esempio, avrebbe step differenti, anche se la Premier League attira sempre chiunque”.

Di Gregorio, tutti lo vogliono: non solo Juventus

Come detto non c’è squadra a cui non è stato accostato Di Gregorio in quest’ultimo periodo. Il portiere del Monza, cresciuto nell’Inter, sarebbe un’idea anche per il Milan in caso di partenza di Mike Maignan.

Ma anche Napoli e Roma sono alla ricerca di un portiere: “Di Gregorio ha un particolare affetto per l’Inter per il fatto che è cresciuto lì, ma non è tifoso dell’Inter – prosegue Belloni -. Da quando è uscito contrattualmente dai nerazzurri non c’è altro se non una piccola percentuale su una futura rivendita. Il rapporto c’è ancora perché ha giocato lì, c’è stata solo una chiacchierata prima di Natale, ma nulla di più. I nerazzurri non hanno probabilmente la forza economica per fare un’offerta importante. Roma e Napoli? Non ho parlato con loro, i giallorossi non hanno ancora un ds ufficiale, mentre i partenopei penso che abbiano altre priorità in questo momento”.

Prima di concludere arriva l’annuncio sul prezzo – “Verosimilmente può essere ceduto intorno ai 20 milioni di euro, il problema è che poche squadre in Italia hanno quella forza di spesa”.