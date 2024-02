Thiago Motta, segnale sul futuro: messaggio a Juventus e Milan

Thiago Motta prende la parola sul futuro, l’allenatore è seguito sempre da vicino da Juventus e Milan: messaggio chiaro

Quattro vittorie consecutive, la possibilità di mettere la quinta e non solo in senso figurato, per il Bologna. Domani sera, in casa con il Verona, i rossoblù possono issarsi al quarto posto solitario e sperare in risultati positivi da San Siro: in pochi giorni l’Atalanta infatti se la vedrà con Milan e Inter. Alla guida dei felsinei, un Thiago Motta sempre più sulla bocca di tutti, che in vista della prossima annata è piuttosto ambito.

Su tutte, Juventus e Milan lo seguono con grande interesse. L’allenatore italobrasiliano, però, avverte che al momento di decidere il suo futuro lo farà non soltanto con la testa, ma anche con il cuore. In conferenza stampa della vigilia del match con il Verona, interpellato sull’iniziativa di un tifoso bolognese che ha aperto una petizione per il rinnovo del suo contratto, Thiago Motta ha risposto in questo modo: “Sono cose che avranno un peso quando dovrò decidere. Sono un professionista, ma ho anche un lato umano ed emotivo. L’affetto della gente di Bologna è qualcosa di cui li ringrazio, ma ora dobbiamo pensare solo a fare un’altra grande partita. Adesso giochiamo per qualcosa di più grande di noi“.