Roma, Spinazzola riparte dal Feyenoord e all’Olimpico c’è l’agente: le ultime sul futuro | CM.IT

In tribuna per Roma-Feyenoord presente Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola: l’esterno ha il contratto in scadenza, ma il futuro è tornato in bilico

Daniele De Rossi ha rigenerato una Roma che sembrava spenta, soprattutto in alcuni elementi. E ora sta ritrovando anche i calciatori che erano fuori per infortunio e potranno dare alla causa qualcosa di importante, come Smalling e Sanches. Lo stesso Spinazzola è stato colpito spesso da problemi fisici che lo hanno lasciato fuori per troppe partite.

L’esterno azzurro è in scadenza di contratto, a gennaio poteva andare in via in caso di offerte. Che non sono arrivate viste le condizioni fisiche precarie del calciatore e ovviamente la situazione dell’accordo che si esaurirà tra pochi mesi. Per lui era arrivata qualche offerta dall’Arabia Saudita, in particolare l’Al-Shabab, ma senza una pista concreta e approfondita. Qualche settimana la conferma definitiva che di rinnovo non si sarebbe parlato e che quindi Spinazzola avrebbe fatto le valigie lasciando Trigoria a zero. Questo con José Mourinho, essendo l’ex Juve tra i giocatori che più si erano allontanti dal portoghese. De Rossi in qualche modo può aver rimesso le cose in discussione, i due sono amici e hanno condiviso la splendida cavalcata dell’Europeo vinto a Wembley. La realtà ad oggi è che nessuno dei due conosce il suo futuro, che può ancora riservare di tutto.

In Europa ha trovato le prime due presenze da titolare con DDR, giocando una buona partita sia all’andata che al ritorno. Soprattutto nella gara dell’Olimpico è sembrato in palla anche e soprattutto fisicamente, con più di qualche accelerata bruciante delle sue. In tribuna questa sera all’Olimpico c’è anche il suo agente, Davide Lippi, che potrà cogliere senza dubbio l’occasione per fare un punto sulla situazione di Leonardo. L’opzione più probabile e concreta resta quella dell’addio a fine stagione, ma va detto che la Roma in questo momento non ha né la certezza dell’allenatore della prossima annata né la presenza attuale di un direttore sportivo. E così ovviamente resta complicato definire il futuro. Meno la volontà del calciatore, che vuole sfruttare questi ultimi mesi di contratto per fare bene e aprirsi quanti più scenari possibili. Ovvio che la permanenza di De Rossi potrebbe alzare la percentuale giallorossa anche di Spinazzola.