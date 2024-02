Roma-Feyenoord, scintille tra Lukaku e Gimenez: cosa è successo

Grande tensione in avvio di Roma-Feyenoord con scintille tra Lukaku e Gimenez: cosa è successo all’Olimpico

La posta in palio all’Olimpico è altissima, i nervi in campo si fanno tesi. Roma e Feyenoord stanno dando vita alla solita partita sentita, dove forse in campo c’è anche più del risultato finale e della qualificazione.

All’11 gli olandesi sono già in vantaggio dopo la rete di Gimenez, che non trova convinta la Roma visto il possibile fallo di mano dell’attaccante. Anche per questo i giallorossi chiedono a gran voce un calcio di rigore per un contatto in area su Llorente dopo il salvataggio sulla linea di Hancko. Subito anche la panchina di De Rossi, lui compreso, schizza in piedi per protestare con il IV Uomo e l’arbitro che non aveva fischiato il penalty.

Poi il gioco si ferma e scatta ovviamente un accenno di rissa che coinvolge tutti i giocatori in campo. Protagonisti in primis Lukaku e Gimenez, con il belga che scatta verso il messicano, non ancora chiaro per quale motivo. Big Rom va a chiedere spiegazioni al 29 che invece se ne va mentre compagni e avversari cercando di contenere il giocatore della Roma. Tempo pochi istanti e la situazione rientra mentre il Var controlla il possibile rigore. Alla fine è nulla di fatto per il presunto fallo su Llorente, evidentemente ritenuto non un grave errore e degno di una on field review.