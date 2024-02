Roma-Feyenoord, Mexes: “Un’altra finale si può”. All’Olimpico anche una star di Hollywood | CM.IT

All’Olimpico si gioca una delle partite più sentite della stagione, quel Roma-Feyenoord diventata ormai una classica del calcio internazionale.

In palio ci sono gli ottavi di finale di Europa League, e ad occasione speciale corrisponde anche un pubblico speciale. Così, oltre al presidente della FIGC Gabriele Gravina grande attesa c’è anche per Philippe Mexes, ex difensore giallorosso rimasto ovviamente legatissimo a questi colori.

E spesso presente all’Olimpico: “Siamo qui per tifare, speriamo che la Roma vinca. Daniele (De Rossi, ndr) ci mette passione e grinta come in campo, è bravissimo. Difesa a quattro? Lo lascio dire a lui se è una buona scelta, è molto più brava di me. Un’altra finale? Certo che si può, tutto si può nella vita. Anche senza Mourinho? Sì, sicuramente. Forza Roma!”, ha detto a Calciomercato.it.

Allo stadio stasera anche altri personaggi dello spettacolo come Andrea Delogu e soprattutto, per gli appassionati del genere, Jesse Williams. Noto attore americano che ha interpretato il ruolo del dottor Jackson Avery nella storia serie tv Grey’s Anatomy. E che ha ovviamente calamitato l’attenzione di chi lo ha incrociato.