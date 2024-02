Pioli ‘smaschera’ il Rennes: “Sappiamo che lo faranno”

Il tecnico del Milan è pronto a difendere il 3-0 dell’andata per aggiudicarsi il passaggio agli ottavi di finale di Europa League

Non sarà un Milan attendista quello che tra pochi minuti scenderà in campo per fronteggiare il Rennes. La formazione rossonera partirà dal 3-0 maturato all’andata a San Siro e dovrà cercare di non commettere gli stessi errori evidenziati a Monza per centrare il passaggio diretto agli ottavi di finale di Europa League.

Nonostante il largo vantaggio ottenuto nel primo confronto, Stefano Pioli ha preparato come sempre il match senza lasciare nulla al caso: “Si riparte con grande attenzione e volontà di superare questo turno, ci aspettiamo un avversario molto energico soprattutto all’inizio e siamo preparati per affrontarlo”.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico rossonero ha anticipato quello che potrebbe essere il piano di gioco di questa sera: “Abbiamo giocato solamente una settimana fa, il Rennes abitualmente prende certe posizioni. Probabilmente forzeranno i ritmi dall’inizio, ma cercheremo di essere noi a fare la partita”.

Infine, l’allenatore si è detto ottimista circa la crescita di un calciatore chiave come Bennacer negli ultimi giorni: “Credo che stia raggiungendo una buona condizione, la Coppa d’Africa gli ha tolto un po’ di ritmo. Ma sta bene fisicamente e mentalmente, è un centrocampista importante per noi”.