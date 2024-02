Maignan o Carnesecchi: testa a testa per il ruolo di portiere

Il portiere francese potrebbe dire addio al Milan in estate viste anche le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026

Maignan ha chiesto un ingaggio importante, si parla di circa 8 milioni, per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026. Ecco perché la trattativa con il Milan è in salita, con gli operatori di mercato che non escludono una sua cessione nel prossimo calciomercato estivo.

Per il francese potrebbe muoversi il Bayern Monaco, considerato che i tedeschi lo hanno da tempo inserito sulla lista dei papabili all’eredità di Manuel Neuer. Ma attenzione, ovviamente, alle big della Premier che, come noto, hanno una forza economica maggiore rispetto alla concorrenza. Nella fattispecie al Chelsea, visto che fonti inglesi sostengono che per la stagione che verrà valutano in maniera concreta l’acquisto di un nuovo portiere.

I ‘Blues’ di Pochettino, che stazionano mestamente a metà classifica, non sarebbero soddisfatti di Robert Sanchez, acquistato solo l’estate scorsa per 30 milioni e ora ai box per un infortunio al ginocchio. Inoltre ritengono non all’altezza di fare il titolare il suo attuale vice, Petrovic, pure lui arrivato nel mercato della passata estate.

Maignan e non solo: il Chelsea potrebbe pensare anche a Carnesecchi

Maignan non sta disputando una grande stagione, non sono pochi infatti gli errori commessi dal classe ’95, ma rimane uno dei migliori in circolazione, per cui il Chelsea potrebbe davvero aprire una trattativa coi rossoneri ‘sfruttando’ gli eccellenti rapporti che intercorrono tra le due proprietà. Il Milan lo lascerebbe partire solamente di fronte a una proposta irrifiutabile. Diciamo da 70/80 milioni.

Ma i londinesi, col nuovo corso Boehly, hanno dimostrato come il loro principale target siano i calciatori con un’età più bassa rispetto a quella di Maignan, dunque potrebbero ragionare pure sull’acquisto di un estremo difensore meno affermato del transalpino. Un nome che può stuzzicare il Chelsea è quello di Carnesecchi dell’Atalanta, peraltro già nei radar della Premier oltre che di Juventus, Inter e dello stesso Milan. Il club orobico lo valuterebbe sui 50 milioni di euro.