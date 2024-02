Carnesecchi, pronto il cambio di agenzia: possibile addio all’Atalanta | ESCLUSIVO

Carnesecchi pronto ad entrare nella scuderia di Lucci: tante le ipotesi per la prossima stagione per il portiere dell’Atalanta

La stagione in corso è stata quella della consacrazione per Marco Carnesecchi. Il classe 2000 ha trovato la titolarità della porta dell’Atalanta con prestazioni di altissimo profilo. Continuità ed anche qualche parata spettacolare.

Sono 5 i clean sheet stagionali nelle 13 gare disputate da titolare: un contributo rilevante al quarto posto dell’Atalanta e performance che Gianpiero Gasperini ma anche e soprattutto Luciano Spalletti non hanno che potuto apprezzare.

Quello della prossima stagione, inoltre, sarà un interessante mercato dei portieri: tanti i top club che potrebbero essere alla ricerca di un nuovo estremo difensore.

Carnesecchi, pronto il passaggio con Lucci: diversi gli scenari

Dopo le voci di questi giorni, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, si sta concretizzando il cambio di agenzia per Carnesecchi. Ci sarà un ultimo incontro in queste ore (forse anche nella giornata di oggi) con Alessandro Lucci per definire il passaggio del portiere alla scuderia del procuratore, tra gli altri, di Dejan Kulusevski.

Tra gli assisiti di Lucci figurano anche Kean, Kostic e Perin: non è un caso che l’agente sia di casa alla Continassa. Qualora dovesse esserci il desiderio di rinnovamento anche tra i pali, la Juventus può rappresentare più di un’ipotesi per Carnesecchi.

Già solo in Serie A, anche Napoli e Roma potrebbero esser alla ricerca di un titolare per l’annata 2024/25. Nulla esclude ipotesi anche in Premier o la permanenza stessa all’Atalanta, soprattutto se i nerazzurri dovessero mantenere salda la quarta posizione e partecipare alla prossima edizione della Champions League.