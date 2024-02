Lukaku sbaglia, Svilar fa il fenomeno: la Roma batte il Feyenoord ai rigori

Roma-Feyenoord regala un avvio scoppiettante, ma bisogna aspettare i rigori: dagli undici metri vincono i giallorossi

Va sotto, rimonta e vince ai rigori. La Roma vola agli ottavi di Europa League grazie alle parate di Svilar, protagonista nella lotteria dei rigori.

L’inizio della partita è sprint con il Feyenoord che ci impiega appena cinque minuti per trovare il gol con Gimenez: il messicano approfitta di una carambola e devia il pallone in rete con la spalla. La Roma però non si scompone e si getta in avanti: i giallorossi reclamano un calcio di rigore per un contatto su Llorente, poi però a trovare il pareggio con una perla di Pellegrini al 15′.

Sei minuti dopo tocca a Cristante sfiorare il vantaggio per la squadra di De Rossi, poi l’1-1 spegne un po’ gli ardori e si arriva all’intervallo senza grandi occasioni da gol da segnalare. Nella ripresa è ancora la Roma a fare la partita e a reclamare un calcio di rigore per un contatto tra El Shaarawy e Stengs sul quale arbitro e Var lasciano correre. Inizia la girandola di cambi che non cambia però il corso del match. Nel finale, botta al capo per Llorente costretto ad uscire in barella.

Roma-Feyenoord, Svilar para due rigori

Si va così ai supplementari, con il Feyenoord che sembra averne di più, senza però creare veri pericoli dalle parti di Svilar.

De Rossi toglie Dybala, inserendo Baldanzi e negli ultimi 15 minuti lancia Angelino: Lukaku all’ultimo minuto sfiora il gol vittoria, ma Wellenreuther si stende e devia in angolo. Si va ai rigori: Lukaku sbaglia, ma Svilar diventa protagonista e ne para due. La Roma ringrazia il portiere e vola agli ottavi di Europa League.

ROMA-FEYENOORD 1-1 (5-3 d.c.r.): 5′ Gimenez (F), 15′ Pellegrini (R)