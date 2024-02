Il tris Bourigeaud non basta al Rennes: Milan agli ottavi di Europa League

Il Milan accede agli ottavi di finale di Europa League nonostante la sconfitta contro il Rennes: il 3-2 non basta ai francesi

Perde ma passa agli ottavi di Europa League il Milan: i rossoneri vengono sconfitti 3-2 dal Renens nel ritorno dei playoff della competizione e ottengono la qualificazione grazie al 3-0 rifilato all’andata ai francesi.

Un match che ha visto il Rennes giocare con l’orgoglio di chi vuole riscattare il pesante ko dell’andata e non ha nulla da perdere. Così Bourigeaud va in gol già al 10′ con una conclusione da fuori che sfrutta una disattenzione di Musah. È il gol che serviva ai padroni di casa per provare la rimonta e che spaventa il Milan.

Jovic però mette subito le cose al posto con il pareggio al 22′: l’1-1 è il risultato con il quale si va all’intervallo. La ripresa ha un inizio simile a quello della prima frazione di gioco: gol francese con il solito Bourigeaud su calcio di rigore al 54′, ma pari quasi immediato di Leao al 58′. Tempo dieci minuti ed è ancora Bourigeaud (altro rigore) a segnare la rete del 3-2.

Il match finisce così con il Rennes che si prende la vittoria e il Milan che porta a casa un’importante qualificazione ed attende ora il sorteggio per scoprire l’avversario agli ottavi di finale.

RENNES-MILAN 3-2: 11′, 54′(rig.) e 68’rig. Bourigeaud, 22′ Jovic (M), 58′ Leao (M)