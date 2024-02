Erede Allegri e nuovo bomber, Juve stravolta: la posizione di Giuntoli

Juventus, il futuro di Max Allegri continua a tenere banco. La permanenza del tecnico livornese non è affatto scontata. Si comincia a ragione sul suo successore

I soli due punti conquistati nelle ultime quattro gare ufficiali hanno frenato in maniera probabilmente decisiva il cammino Scudetto della Juventus. Con l’Inter sempre più in vetta alla classifica, gli uomini di Allegri sono ora chiamati a consolidare il secondo posto, messo già a repentaglio nella scorsa settimana.

Nonostante smentite già o meno apparenti, però, il tourbillon di voci e di indiscrezioni sul futuro della panchina della Juve ha cominciato a prendere quota. Legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025, Allegri potrebbe comunque dire addio al termine di questa stagione. Sebbene non abbia ricevuto segnali concreti dalla Juve in tal senso, è presumibile pensare che il tecnico livornese avrà un summit con la dirigenza nel corso delle prossime settimane che, a bocce ferme, ne delineerà con maggiore chiarezza il futuro. Nonostante non filtrino ancora novità concrete in tal senso, uno dei candidati più autorevoli a prendere il posto di Allegri sulla panchina della Juve è senza dubbio Thiago Motta.

Thiago Motta-Juventus on fire: effetto domino Zirkzee

Sull’argomento si è espresso anche Paolo Paganini. Secondo quanto riferito dal giornalista Rai, si sarebbe raffreddata la trattativa per il rinnovo di contratto di Allegri. Con l’autonomia decisionale di Giuntoli ancora da definire, i bianconeri hanno già avuto modo di lanciare segnali di apprezzamento per Thiago Motta.

A quel punto andrebbe monitorata anche la situazione relativa a Zirkzee. L’attaccante del Bologna, che fa gola a quasi tutte le big di Serie A, sarà uno degli oggetti del desiderio dei top club nella prossima campagna acquisti. E chissà che l’eventuale effetto domino in casa Juventus non possa aprire le porte ad un affondo concreto dei bianconeri per Zirkzee, che il Bologna valuterebbe 50-55 milioni di euro. Uno scenario, comunque, al momento ancora in evoluzione: staremo a vedere cosa succederà. Non si escludono clamorosi colpi di scena.