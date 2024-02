Conte adesso ha fretta: “Soluzione perfetta”

Conte, nella prossima stagione, è pronto a rimettersi in gioco e sembra essere stata trovata la soluzione perfetta per il tecnico

Nella prossima sessione estiva di mercato uno dei grandi protagonisti sarà, senza ombra di dubbio, Antonio Conte. L’allenatore, dopo l’esperienza non proprio brillantissima alla guida del Tottenham, è pronto a rimettersi in gioco. La voglia, conoscendo il personaggio, è quella di prendere una squadra con la quale costruire un ciclo vincente come successo alla Juventus dove il tecnico iniziò il periodo di dominio bianconero in Italia.

Sono diverse le squadre interessate a Conte considerando anche il palmares dell’allenatore: in Serie A si è parlato di Milan con Pioli che non sembra essere sicuro della permanenza in rossonero. Nelle ultime ore è uscita l’indiscrezione Bayern Monaco. Il club tedesco sta vivendo la stagione più complicata degli ultimi anni: in Bundesliga i punti di distacco dal Leverkusen sono diventati otto mentre in Champions League i bavaresi sono chiamati alla rimonta dopo l’uno a zero subito all’Olimpico contro la Lazio.

La Champions è rimasta l’unica speranza per non chiudere la stagione senza nessun trofeo vinto ma il cammino non è per nulla semplice considerando gli avversari e il momento negativo che stanno attraversando i bavaresi. La situazione del Bayern sembra essere perfetta per un tecnico come Antonio Conte abituato a ricostruire partendo da zero.

Prossimi mesi dunque decisivi per capire quale sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco: la dirigenza non può permettersi errori nella scelta del tecnico e, proprio per questo, si valuteranno attentamente tutte le possibili soluzioni. Antonio Conte, come detto, è tra le ipotesi. Sul futuro del tecnico ha voluto dire la sua Biasin. Il giornalista di Libero, intervenuto ai microfoni di TvPlay, si è espresso in questi termini: “Vuole tornare in pista, non credo conosca il tedesco ma il Bayern sarebbe perfetto per uno come lui”.

Bayern Monaco-Conte: “Tedesco nei metodi”

Biasin ha poi continuato: “Conte è tedesco nei metodi di lavoro” riferendosi alla sua costante ricerca di perfezione sia negli allenamenti sia, ovviamente, in partita. “Tornerà ad allenare ma ad oggi nessuna proposta concreta” ha concluso il giornalista. Non ci resta dunque che aspettare per capire quale sarà il futuro di un tecnico pronto a rimettersi in gioco e con una voglia incredibile di essere protagonista a grandi livelli.

Il Bayern Monaco è sicuramente una possibilità considerando soprattutto la situazione attuale del club tedesco che rischia, dopo tanti anni, di chiudere la stagione senza alzare neanche un trofeo. Il binomio tra il tecnico e i bavaresi potrebbe portare diverse soddisfazioni.