Contatta l’arbitro su Facebook: UFFICIALE, maxi squalifica per il presidente

Il provvedimento ufficiale non tarda ad arrivare. L’errore costa carissimo: il presidente l’ha pagata a caro prezzo. Ecco cosa è successo

Si pensava che l’utilizzo del Var potesse in qualche modo limitare il numero di errori arbitrali. Ed invece polemiche e discussioni per le decisioni dei direttori di gara non accennano a placarsi. In Italia ma anche all’estero. La situazione nei campionati inferiori, però, è resa ancor più difficile dalla mancanza della tecnologia. Assenza che espone gli arbitri a contestazioni spesso molto accese, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Sebbene non siano poche le decisioni legate a vittorie a tavolino che hanno ribaltato in maniera importante il verdetto del campo, l’ultimo verdetto è destinato a restare suo malgrado nella storia. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la FIGC ha reso noto il verdetto legata alla decisione della Procura Federale. A farne le spese è un club di Seconda Categoria che milita nel Girone A, il Goriano Sicoli: o meglio, ad essere puniti con l’inibizione sono stati due suoi autorevoli rappresentanti: il presidente Daniele Pacifici e il dirigente Salvatore Cifani.

Maxi inibizione UFFICIALE per Pacifici e Cifani: Seconda Categoria nel caos

Pacifici è stato infatti inibito per sei mesi per un gesto compiuto lo scorso 18 settembre. Al termine di Gorianosicoli-Montereale, stizzito per alcune decisioni arbitrali considerate dubbie, Pacifici ha infatti inviato un messaggio su Facebook al direttore di gara, chiedendogli un incontro per chiarire alcune dinamiche di gioco. Un gesto chiaramente non previsto dal regolamento e in quanto tale sanzionato con l’inibizione.

Diverso è invece il caso di Salvatore Cifani, che è stato inibito per tre mesi per aver svolto nelle stagioni 2022-2023 e 2023-24 il ruolo di allenatore della squadra ASD Gorianosicoli nonostante fosse sprovvisto della relativa qualifica. Di seguito la chiosa ufficiale apparso nel comunicato FIGC:

“Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Daniele PACIFICI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore CIFANI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD GORIANOSICOLI. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.