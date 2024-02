Simeone chiede il cambio per Barella: che cosa è successo in Inter-Atletico Madrid

Episodio curioso in Inter-Atletico Madrid quando, durante il primo tempo, Diego Simeone, tecnico dei Colchoneros, ha chiesto il cambio non per un suo giocatore, ma per Nicolò Barella, centrocampista della squadra allenata da Simone Inzaghi

E’ un buon momento per l’Inter di Simone Inzaghi che, nella serata di ieri, ha battuto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League l’Atletico Madrid del Cholo Simeone grazie al gol di Marko Arnautovic, centravanti acquistato dal Bologna nell’ultima estate di calciomercato.

I nerazzurri, anche ieri sera, hanno espresso un grandissimo gioco e fra i migliori in campo c’è stato senza dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, che in questa stagione sta tenendo una grandissima costanza di prestazioni, anche contro la squadra di Simeone ha messo in mostra una prestazione di altissimo livello tanto da attirare le attenzioni, anche durante la gara, proprio dell’allenatore argentino che, nel corso della prima frazione di gioco, si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere anche un po’ sorridere i tifosi delle due compagini: andiamo a vedere di che cosa si tratta e che coinvolge Nicolò Barella e Diego Pablo Simeone.

Che cosa è successo fra Simeone e Barella nel primo tempo

A causa di un colpo al ginocchio, nel corso del primo tempo, Nicolò Barella si è un attimo fermato proprio di fronte alla panchina del Cholo Simeone. L’ex giocatore del Cagliari, piegato in due mentre si teneva il ginocchio è stato visto proprio dall’allenatore dell’Atletico Madrid che, magari anche scherzosamente, ha chiesto il cambio per il centrocampista dell’Inter. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei curiosi e dei tifosi che hanno sollevato diverse ipotesi.

La situazione infatti era immediatamente successiva al tocco di mano di Nahuel Molina, difensore dell’Atletico Madrid, che ha fatto molto discutere. Alcuni hanno pensato che potesse essere uno stratagemma da parte di Barella per fermare il gioco e, di conseguenza, portare l’arbitro a controllare al VAR. Una tattica che Simeone avrebbe ‘sgamato’ ironizzandoci su e chiedendo addirittura il cambio per un dolore non così accentuato da parte del calciatore dell’Inter.