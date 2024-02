Scoppia il caso prima di Napoli-Barcellona: telefoni sotto controllo

La vigilia di Napoli-Barcellona alimentata da un caso che tiene banco: è caccia alla talpa, controllati i telefoni

Non una partita come le altre. Napoli-Barcellona è un match dal significato importante per entrambe le squadre, protagoniste di una stagione fin qui fallimentare.

Gli azzurri arrivano reduci dal pareggio contro il Genoa e con il terzo allenatore sulla propria panchina: Calzona farà il suo debutto nell’andata degli ottavi di Champions e sfiderà Xavi, altro allenatore dal presente turbolento e dal futuro lontano dalla panchina blaugrana, visto che ha già annunciato il suo addio.

Proprio l’allenatore spagnolo è stato protagonista nelle ore della vigilia di una vera e propria caccia alla talpa. Già in conferenza il tecnico si era lamentato per alcune notizie che arrivate ai media e provenienti dallo spogliatoio. Proprio per questo motivo, la vigilia del Barça non è stata poi così tranquilla, come raccontato da ‘El Chiringuito’.

Napoli-Barcellona, caccia alla talpa: cosa è successo

Stando a questa fonte, infatti, Xavi avrebbe dato vita a serrati controlli per individuare il calciatore che ha passato le notizie alla stampa. L’allenatore avrebbe convocato tutta la rosa, chiedendo ai giocatori di posare i cellulari e controllando poi le chat per risalire al ‘colpevole’.

Come se non bastasse, ha anche parlato con alcuni giornalisti per provare a capire chi aveva ‘spifferato’ all’esterno alcune informazioni. Insomma, un clima non certo sereno neanche al Barcellona che questa sera sarà di scena allo stadio ‘Maradona’ contro il Napoli. I blaugrana si presenteranno senza gli infortunati Gavi, Balde, Ferran Torres e Marcos Alonso.