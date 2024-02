Roma, scelte fatte per il Feyenoord. E si ‘rivede’ Abraham | VIDEO CM.IT

Daniele De Rossi trova tutta la rosa a disposizione, ad eccezione ovviamente del solito Tammy Abraham. Ma con il rientro di Ndicka il tecnico giallorosso ha solo l’imbarazzo della scelta per Roma-Feyenoord. Al netto, ovviamente, di chi è fuori dalla lista UEFA come Huijsen e Kristensen, comunque a disposizione

Dopo la conferenza di questo primo pomeriggio di De Rossi e Cristante, la Roma è scesa in campo per l’allenamento di rifinitura alla vigilia del ritorno con gli olandesi che vale gli ottavi di Europa League.

Tutti presenti, compresi i due fuori lista e Ndicka, oltre ovviamente a Smalling. In realtà sul campo si è affacciato anche lo stesso Abraham, che spesso si scalda con la squadra ma poi ovviamente si stacca per allenarsi in regime differenziato nel suo percorso di recupero che si avvicina sempre più alla conclusione (un altro mese circa). Per De Rossi praticamente nessun dubbio di formazione.

In porta verrà confermato Svilar, con Karsdorp e Spinazzola (avanti rispetto ad Angelino) sulle fasce e la coppia Mancini-Llorente al centro. In mediana spazio a Cristante, Paredes e Pellegrini. Poi Dybala ed El Shaarawy ai lati, o comunque a supporto, di Lukaku. Ndicka è tornato ad allenarsi solo ieri in gruppo, viene da un paio di giorni di influenza e sarà a disposizione al massimo per i minuti finali. A centrocampo scelte non tantissime, vista la squalifica di Bove. In panchina ci sono Aouar e Sanches, con il portoghese che non ha ancora mai messo piede in campo con De Rossi.

☀️😁Clima super disteso a Trigoria

Nell’ordine: #DeRossi aspetta i giocatori e freme per allenarsi lui

– Pellegrini, Paredes, Dybala e Azmoun che scherzano

– Lukaku e Karsdorp che se la ridono

– Abraham a bordocampo che osserva

Domani dovrebbe essere l’occasione giusta. La sfida di domani è fondamentale, c’è il “brividino” del dentro o fuori ma le facce a Trigoria erano assolutamente rilassate, e i calciatori scherzavano tra loro. All’Olimpico si farà registrare un record di oltre 67mila spettatori tutti giallorossi, con oltre 200 giornalisti accreditati (perfino dal Venezuela) e 80 paesi a trasmettere il match.