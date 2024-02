Rennes-Milan, decisione UFFICIALE: scoppia la polemica

Decisione presa prima di Rennes-Milan da parte della Prefettura: motivi di ordine pubblico, ma la scelta è davvero assurda

Dopo il 3-0 dell’andata, il Milan affronta domani sera il Rennes nel ritorno dei playoff di Europa League con un piede e mezzo agli ottavi della competizione.

Pioli si può permettere un po’ di turnover senza eccessivi rischi, visto che ai francesi servirebbe una vera e propria impresa sportiva per ribaltare la situazione. Match che sulla carta non ha molto da dire, quindi, anche se non mancano i motivi di attenzione dal punto di vista della sicurezza.

Preoccupa l’ordine pubblico per il match di domani sera a Rennes, ma la decisione della Prefettura è destinata a creare più di qualche discussione. È stato, infatti, disposto il divieto di camminare in città indossando i colore della società italiana per evitare possibili scontri in strada.

Rennes-Milan, rischio scontri: la decisione della Prefettura è assurda

Una decisione precauzionale, ma che ha un risvolto che è destinato a far discutere e che alimenterà sicuramente la polemica. Il rosso e il nero, infatti, oltre che essere i colori sociali del Milan, sono anche quelli del Rennes.

Una decisione che quindi si presta a polemiche, nonostante il match non si preannunci bollente considerato il risultato della gara di andata.