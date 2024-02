Mandato di arresto per Zilliacus: ha provato a comprare l’Inter

Mandato di arresto per Thomas Zilliacus, imprenditore che si è detto spesso interessato all’Inter: cosa sta succedendo

Mandato di arresto a Singapore nei confronti di Thomas Zilliacus verso cui è stato anche emesso un avviso rosso Interlpol.

L’imprenditore finlandese negli scorsi mesi si è detto più volte interessato ad acquistare l’Inter e ha provato anche la scalata al Manchester United con una offerta. Il suo ingresso nel mondo del calcio però non è riuscito ed ora deve far fronte ad un mandato di arrestato. Tutto nasce da un vicenda relativa alla Yuuzoo, azienda che in passato ha visto Zilliacus al vertice.

Gli inquirenti parlato di un presunto coinvolgimento dell’imprenditore nella diffusioni di dichiarazioni ingannevoli da parte della società. La polizia di Singapore ha spiegato che le indagini riguardano relazioni finanziarie tra il 2015 e il 2016 che sarebbero ingannevoli: in particolare in questi documenti sarebbe stato stimato il fatturato dell’azienda.

Mandato di arresto per Zilliacus: voleva comprare l’Inter

Più volte Zilliacus, ora destinatario di un mandato di cattura, aveva espresso il desiderio di acquistare l’Inter dopo aver fallito l’assalto al Manchester United.

Soltanto qualche giorno fa si vociferava di una proposta da 1,4 miliardi di euro per convincere Zhang a cedere la società nerazzurra. Suning intanto è al lavoro per rifinanziare il prestito con Oaktree che scadrà il prossimo mese di maggio. La trattativa sarebbe entrata in una fase calda e avrebbe come dati di partenza una durata più breve dell’ultimo periodo (3 anni) e un tasso di interessi più alto (era al 12%).