La Juventus non lo vuole più: se lo compra il Napoli

La Juventus pronta a scaricare il calciatore che ora può finire al Napoli: bastano quaranta milioni di euro

La Juventus dice no, il Napoli può approfittarne. Le strade di bianconeri e azzurri potrebbero incrociarsi nuovamente sul mercato. Non certo una novità per le due società che spesso hanno avuto obiettivi in comune, tralasciando gli affari diretti che si sono stati sull’asse Torino-Napoli.

Nei prossimi mesi potrebbe succedere qualcosa di già visto, almeno stando a quanto riferiscono in Spagna dove sono sicuri che i partenopei potrebbero fiondarsi su un calciatore scaricato dal club piemontese. Non solo Napoli però visto che anche alcuni club di Premier League e Ligue 1 hanno deciso di provare l’assalto al calciatore per il quale servono almeno quaranta milioni di euro.

Questo la cifra che potrebbe bastare per mettere le mani su Raphinha, ormai in uscita dal Barcellona. I blaugrana hanno deciso di cederlo, consapevoli che non potranno recuperare i sessanta milioni spesi due anni fa per acquistarlo dal Leeds.

Niente Juventus, il Napoli punta Raphinha

Il problema, infatti, è rappresentato dalle prestazioni offerte dal 27enne brasiliano che negli ultimi due anni ha reso al di sotto delle aspettative.

Da qui la decisione del Barça di metterlo in vendita, ma anche la fine dell’interesse di alcune big d’Europa come appunto la Juventus, ma anche Arsenal, Liverpool, Manchester United e poi ancora Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Sulle tracce di Raphina, stando a quanto riferisce ‘elnacional.es’, sarebbero però rimaste ancora alcune squadre e tra queste ci sarebbe anche il Napoli.

Gli azzurri dovranno vedersela con Newcastle, Aston Villa, Marsiglia e soprattutto West Ham che è la società al momento favorita per l’acquisto del brasiliano. Come anticipato, il Barça è pronta a cederlo per un prezzo inferiore a quello speso per acquistarlo e potrebbe accontentarsi di 40 milioni di euro.