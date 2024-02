La Juventus non ha speranze: “Mai pensato al ritorno”

Si allontana, forse definitivamente, un obbiettivo di vecchia data per la Juventus di Allegri: niente ritorno nel campionato di Serie A

Non è stata una delle migliori serate per l’Atletico Madrid di Simeone. I ‘Colchoneros’, dopo un buon primo tempo, hanno sofferto la spinta dell’Inter nella ripresa che grazie ad Arnautovic ha portato a casa il primo round degli ottavi di Champions.

Gli spagnoli non fanno male all’ermetica difesa nerazzurra, con Sommer che vive una serata relativamente tranquilla. Griezmann e successivamente Morata non pungono, mentre Rodrigo De Paul va a corrente alternata in mediana. L’ex Udinese era tornato in Italia dopo i trascorsi in Friuli ed era uno degli uomini più attesi nella notte del Meazza. Prova però insufficiente la sua, complice anche il pasticcio con Reinildo che ha portato alla rete decisiva dei nerazzurri al 79′ firmata da Arnautovic. Vantaggio prezioso ma col minimo scarto per gli uomini di Simone Inzaghi, con la qualificazione ai quarti che si deciderà fra tre settimane nel catino del ‘Civitas Metropolitano’.

Calciomercato Juventus, De Paul lontano: “Non lascio l’Atletico”

Come detto tra i meno convincenti c’è stato Rodrigo De Paul, che non è riuscito a incidere nel centrocampo di Simeone.

Per il campione del mondo argentino restano comunque sempre d’attualità le voci di mercato, specialmente in previsione di un eventuale ritorno nel campionato di Serie A. L’ultima estate, ma anche nella scorsa finestra invernale, il nazionale albiceleste è stato accostato soprattutto alla Juventus, da diversi anni comunque sulle tracce del giocatore classe ’94. De Paul è stato però bloccato da Simeone, che lo ritiene un elemento centrale nel suo Atletico Madrid. L’argentino ha una valutazione superiore ai 30 milioni di euro e un contratto in scadenza nel giugno 2026 con i ‘Colchoineros’.

Nonostante le sirene ci pensa lo stesso diretto interessato inoltre a chiudere le porte a un ritorno in Italia e a un passaggio nell’immediato alla ‘Vecchia Signora’ alla corte dell’estimatore Allegri: “Se potevo tornare in Italia e giocare nella Juve? No, non ho mai pensato di lasciare l’Atletico – chiosa il centrocampista a ‘Sport Mediaset’ – Sono felice con questa maglia e voglio rimanerci per tanto tempo“. De Paul ha le idee chiare, per buona pace della Juventus.