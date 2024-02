Juve, occhi sul ‘JTC’: prove di difesa a quattro e Alcaraz ispirato. Vlahovic e Chiesa in gol

Allenamento a porte aperte allo ‘Juventus Training Center – La Continassa’ questa mattina per la Juventus di Allegri. Bel clima tra i tifosi, che non fanno mancare il loro supporto in questo momento non facile

Allenamento con una buona intensità, con qualche indicazione dal punto di vista tattico. Si rivede in partitella la linea a quattro in difesa. Presenti Giuntoli, Manna e Scanavino.

La Juventus, come spesso accade nelle settimane europee di questa stagione, apre le porte del proprio centro sportivo. Prima della sessione di allenamento, un momento con la Zebra Jay. La mascotte, con un fucile ad aria compressa, spara sciarpe bianconere verso la tribuna dei tifosi, che per la cronaca sono circa 600 sulle tribune del ‘JTC’.

La squadra scende in campo puntuale alle 11:30 e prima di entrare sul rettangolo verde, si dedica a un momento di confronto. Sotto i gazebo, con mister Allegri e il suo staff. Facce concentrate, poi l’ingresso e l’applauso dei tifosi. Presenti Manna e Scanavino, poco dopo arriva anche Giuntoli. Primo esercizio: sviluppo della manovra con sovrapposizioni sulla fascia, cross e conclusioni in porta. Aggregati anche due membri della Next Gen, Scaglia e Bonetti, e Zelezny portiere della Primavera. Assenti Perin, Kean, Danilo e De Sciglio. E dopo una prima parte col gruppo, anche Alex Sandro non prende parte alla partitella nella seconda metà della sessione di allenamento. Per il brasiliano sessione di scarico dopo due giorni di lavoro ‘carico’. Per De Sciglio un affaticamento al soleo destro.

Juventus, Allegri sotto gli occhi di Giuntoli schiera la linea a quattro. Vlahovic con Chiesa, Milik con Yildiz

Allenamento con prove di difesa a quattro. Buona intensità da parte di Alcaraz e Cambiaso, torna la coppia-gol Chiesa e Vlahovic.

Inizia la partitella con qualcosa di nuovo che si vede. Le due formazioni schierate, si fronteggiano con due linee da quattro nello schieramento difensivo. Interessante la corsia di destra dei ‘rosa’, con Weah in posizione di terzino destro, e Locatelli e Miretti davanti alla difesa insieme ad uno tra Alcaraz e Cambiaso sulla mediana. L’altro si alza, supportando la manovra di Chiesa e Vlahovic davanti. Dall’altro lato, i ‘gialli’ si schierano con un 4-4-2, con Yildiz che in fase di non possesso arretra sulla linea del centrocampo e Milik riferimento offensivo.

Sono i ‘rosa’ a passare in vantaggio, con una bella azione di Alcaraz, che duetta con Chiesa. Palla aperta su Vlahovic che in area non sbaglia. Raddoppiano sempre quelli con la casacca, con Cambiaso che strappa e poi serve un pallone solamente da spingere a Chiesa.