Inter-Atletico e poi la Juve: rinforzo trovato

Inter-Atletico Madrid ha visto la Juventus come possibile spettatrice interessata. Tra i tanti nomi di casa Simeone ce n’è uno che potrebbe fare al caso di Allegri

Il distacco in Serie A tra Inter e Juventus si fa sempre più ampio giornata dopo giornata. Le ultime quattro uscite dei bianconeri hanno infatti deluso con due pari e due ko in un periodo che ha portato la truppa di Inzaghi a scappare a +9 con una gara in meno.

Il sogno scudetto della compagine di Allegri si va quindi affievolendo, al netto di una fase di stagione ancora tutta da giocare. Intanto è tempo di concentrarsi sulla Champions League per l’Inter che stasera ha affrontato nell’andata degli ottavi di finale l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

La sfida di San Siro vale già una fetta importante delle ambizioni del club meneghino, che vorrebbe ripercorrere l’onda lunga di quanto fatto un anno fa in Champions, cambiando magari il finale. Intanto Inter-Atletico è anche l’occasione per tenere d’occhio alcuni calciatori in ottica mercato.

Calciomercato Juventus, mirino su Inter-Atletico: scelto de Paul

Questa sera Inter-Atletico Madrid per gli ottavi di Champions League, con la Juventus che ha fatto da spettatrice interessata sul versante mercato. A tal proposito con un sondaggio sul nostro profilo X abbiamo chiesto quale dei calciatori dei Colchoneros farebbe maggiormente comodo ai bianconeri.

Vittoria schiacciante per l’ex Udinese Rodrigo de Paul che col 55,3% delle preferenze è indicato come il giocatore che servirebbe di più alla Juve. Già in passato accostato ai bianconeri a più riprese, il centrocampista argentino potrebbe apportare quella dose di qualità utile ad incrementare il tasso tecnico di un reparto spesso in difficoltà.

Più staccate le altre opzioni che portano nell’ordine ai profili di Molina, Hermoso e Gimenez, calciatori che navigano in tutt’altre zone del campo.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it: