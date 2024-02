Infortunio e ‘giallo’: l’allenamento della Juve verso il Frosinone. Gli aggiornamenti verso la sfida dell’Allianz Stadium

Lavoro per la Juventus al JTC con l’allenamento a porte aperte. Circa 600 tifosi alla Continassa a vedere la squadra, che si allena sotto gli occhi di Giuntoli, Manna e Scanavino.

Qualche novità tattica, entusiasmo sugli spalti e un siparietto iniziale, con Jay che spara le sciarpe sulla tribuna

In campo prima prove di sovrapposizioni, poi partitella con due linee da quattro schierate. In gol, la coppia d’assi formata da Chiesa e Vlahovic.

Assenti questa mattina Perin, Danilo e Kean. A loro si sono aggiunti De Sciglio per un sovraccarico al soleo destro, e Alex Sandro che dopo una prima parte in gruppo ha lasciato il campo. Per il brasiliano sessione di scarico dopo due giorni di carico. Domani la Juve tornerà ad allenarsi al mattino.

Dall’inviato Christian Masotti