Rennes-Milan, Pioli non si fida: “Qualificazione da raggiungere. Turnover? Non mi piace”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli e Alessandro Florenzi alla vigilia di Rennes-Milan, in programma domani in Francia. Si riparte dal 3 a 0 dell’andata per i rossoneri

E’ vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Rennes nel ritorno dei playoff. Il Diavolo ha da difendere un buon vantaggio, dopo il 3 a 0 dell’andata, ma il tecnico rossonero non si affiderà certamente ad un turnover ampio come quello visto a Monza.

Serve rialzare la testa dopo il ko in Brianza e trovare il buonumore in vista dell’Atalanta, ma la testa è chiaramente alla partita di domani: “Ci siamo presi un vantaggio meritato – afferma subito Pioli in conferenza stampa, ma la qualificazione non è stata ancora raggiunta. Il Rennes è un’eccellente squadra, ci aspettiamo che possa fare qualcosa di diverso rispetto a giovedì, magari proverà a fare un inizio importante per metterci subito in difficoltà ”.

Si torna inevitabilmente alla partita di Monza e alle critiche dovute al turnover – “Non mi piace questo termine, c’è la gestione di un gruppo che lavora, le scelte arrivano in base a quello che vedo in settimana, le faccio per ogni singola partita, finito il match di domani sera penserò all’Atalanta. Rispondere alle critiche? Noi lavoriamo per ottenere i risultati, se non ci sono arrivano, non è un problema”

Poi Pioli tranquillizza tutti in merito alle condizioni di Christian Pulisic e Rafa Leao, pronti a giocare come Loftus-Cheek: “Stanno tutti bene, abbiamo avuto un giorno in più di riposo rispetto alla partita contro il Monza e sono tutti in condizione per scendere in campo”.

Rennes-Milan, Florenzi: “Voltiamo pagina. Felice se arrivasse la Nazionale”

A Rennes, insieme a Stefano Pioli è intervenuto, in conferenza stampa, anche Alessandro Florenzi. Il terzino destro sta vivendo una stagione positiva ed è pronto a dare una mano alla squadra anche domani.

Anche il giocatore commenta il ko di Monza: “Noi cerchiamo di girare pagina ad ogni partita, sia nella vittoria che nella sconfitta. Sappiamo gli errori che abbiamo commesso, siamo molto tranquilli e determinati. Sappiamo cosa vogliamo e cosa dobbiamo fare in campo, stiamo bene. Siamo sulla buona strada per fare un buon percorso anche in Europa”

Obiettivo nazionale – “Conosco i miei pregi e i miei difetti – conclude Florenzi -. Devo continuare così in primis per il Milan, poi se dovesse arrivare la convocazione sarei chiaramente felice”