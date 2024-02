“Vogliono Allegri”, la mossa del tecnico che svela i piani della Juventus

Sempre più in bilico il futuro di Allegri alla Juventus e arriva l’indiscrezione che lo allontana dai bianconeri: si mette sul mercato

Due punti in quattro partite: l’ultimo mese della Juventus potrebbe avere un impatto importante sul futuro del club bianconero e su quello di Massimiliano Allegri.

Meno di un mese fa, dopo la vittoriosa trasferta di Lecce che aveva dato il primo posto in classifica, il tecnico di Livorno sembrava saldo sulla panchina juventina e si parlava con insistenza di un rinnovo. Le cose sono ora capovolte con l’addio a fine stagione che sembra l’ipotesi più probabile, nonostante un contratto fino al 2025.

Proprio in questo senso arrivano alcuni commenti che fanno presagire una rottura tra Allegri e la Juve a fine stagione, una separazione che metterebbe fine alla seconda esperienza bianconera dell’allenatore. A quel punto per il tecnico ci sarà da valutare eventuali proposte, magari provenienti anche dalla Serie A.

Juventus, Allegri via: “Nessun contatto per il rinnovo”

Ad esempio Ubaldo Righetti, ex calciatore e amico dello stesso Allegri, ha parlato dell’ipotesi Roma che, secondo lui, non dispiacerebbe all’attuale allenatore della Juventus.

Una frase che è stata commentata anche da un giornalista vicino alle cose bianconere, Fabio Villani, sul proprio account X. Villani fa alcune precisazioni, ribandendo che Righetti e Allegri si conoscono molto bene e commentando così la frase sulla Roma: “Allegri non andrà alla Roma. Ma Righetti lo sta ‘mettendo sul mercato’ facendo capire che ci sono squadre interessate a lui, anche in Italia. Fa questo perché dalla Juventus non ha ricevuto alcun tipo di contatto per il rinnovo di contratto”.

Insomma, stando a Villani Allegri si starebbe offrendo sul mercato, consapevole che la sua esperienza alla Juventus sia ormai giunta al capolinea.