Svolta Vlahovic-Juve: prezzo e destinazione già decisi. L’indiscrezione sul futuro del bomber serbo e tutti gli aggiornamenti

Sono settimane e mesi piuttosto delicati per il presente e futuro della Juventus. Dal campo, con una qualificazione in Champions League ancora da conquistare, al calciomercato.

Tra i giocatori più chiacchierati verso la prossima sessione estiva c’è anche Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha ritrovato il gol con continuità e da gennaio non si è più fermato. L’unica gara steccata dal classe 2000 è stato il Derby d’Italia di San Siro perso contro l’Inter. Per il resto, quando è sceso in campo è sempre andato in gol.

Le prestazioni di Vlahovic hanno così riacceso le sirene estere. Su di lui potrebbe presto tornare la ‘minaccia’ Premier League. La posizione della Juventus, però, è ora più rigida in seguito all’esplosione dell’attaccante.

Calciomercato Juve, il Chelsea non molla Vlahovic: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Chelsea sarebbe pronto a tornare alla carica per il centravanti della Juventus. I ‘Blues’ sono alla ricerca di un nuovo bomber e le cifre non spaventano.

Il portale parla di un affare da circa 60 milioni di euro per strappare Vlahovic alla Juventus. Tuttavia, Lukaku è ora uscito dai radar del club bianconero e sarà necessario un’offerta cash da almeno 60 milioni. Il club londinese potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi.