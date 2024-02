Sostituzione sbagliata, sconfitta a tavolino: cambia il vertice della classifica

Una sostituzione sbagliata porta alla sconfitta a tavolino: il giudice sportivo riscrive la classifica nelle posizioni di vertice

Cambia la classifica per mano del giudice sportivo e ora per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo la strada si fa in salita. Tutta colpa di una sostituzione sbagliata, un errore al quale si è corso ai ripari nel giro di pochi minuti, ma quando era ormai troppo tardi per evitare la sanzione.

Il campionato di Eccellenza umbra, Girone A, ha visto un caso nascere nel corso di Ellera-Castiglione del Lago, partita vinta dagli ospiti con il largo punteggio di 4-1. Match praticamente che ha visto i biancorossi sempre al comando dopo il gol al 7′ di AKhigba. nella ripresa ne arrivano altri tre per il Castiglione con Ndiaye e lo stesso Akhigbe tra il 25′ e il 28′, prima che Bartoli provasse a rimettere in careggiata i padroni di casa e Galeotti, in pieno recupero, siglasse il definitivo 4-1.

Un risultato però cancellato dal giudice sportivo che ha deciso per il 3-0 a tavolino a favore dei padroni di casa, togliendo di fatto tre punti al Castiglione. Tutto nasce al 20′ della ripresa, con il punteggio quindi ancora in bilico: il Castiglione fa uscire Bevilacqua un 2003 e inserisce Corrado, un 2002, contravvenendo così per qualche minuto alla norme che obbliga le squadre a tenere sul terreno di gioco un 2003 e un 2004.

Sconfitta a tavolino, playoff più lontani

La situazione è tornata alla normalità dopo qualche minuto (meno di tre minuti per l’esattezza), ma ciò non è stato sufficiente per evitare la stangata del giudice sportivo.

Il 3-0 a tavolino riscrive il vertice della classifica: l’Ellera mantiene il terzo posto, a sei punti dalla capolista Acf Foligno capolista. Risultato pesante, invece, per il Castiglione che è al quinto posto, ma che ormai è staccato di undici lunghezze dalla zona playoff.