Rivoluzione Juve: 40 milioni subito per il nuovo attaccante

La dirigenza della Juventus inizia a pianificare anche il calciomercato estivo. Possibile ritorno di fiamma per l’attaccante, pronti 40 milioni di euro. L’indiscrezione

La Juve di Allegri non può più sbagliare. Domenica allo Stadium arriva il Frosinone per scacciare la crisi di prestazioni e risultati dell’ultimo periodo.

Con il sogno Scudetto ormai sfumato, la squadra bianconera deve ora guardarsi le spalle e riprendere la corsa per ipotecare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo, per il momento, non è ancora in discussione, ma Atalanta e Bologna continuano a vincere e convincere.

Il ritorno in Champions, obiettivo minimo stagionale, permetterà a Giuntoli e Manna di tornare protagonisti sul mercato in vista della prossima sessione estiva. Uno dei nodi da sciogliere sarà il futuro di Federico Chiesa. L’attaccante è in scadenza di contratto nel giugno 2025 e negli ultimi mesi è tornato in bilico: l’ex Fiorentina non è fra gli incedibili della Juve, disposta ad ascoltare offerte per l’eventuale cessione in estate. In casa bianconera, dunque, si profilano porte girevoli anche in attacco.

Calciomercato Juventus, Sancho non tramonta: il possibile affare in estate

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, Sancho potrebbe presto tornare di moda per i bianconeri. Il talento di proprietà del Manchester United è ripartito dal Borussia Dortmund per ritrovarsi.

A fine stagione, però, tornerà in Premier League al termine del prestito secco in Bundesliga. Sancho è ormai fuori dai piani dei ‘Red Devils’ e ancora monitorato dalla dirigenza della Juventus, che a fine stagione dovrà decidere anche sul futuro di Federico Chiesa. Stando al portale, serviranno almeno 40 milioni di euro per acquistare l’inglese a titolo definitivo la prossima estate. L’attaccante resta nel mirino di Giuntoli e Manna.