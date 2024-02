Ribaltone al Liverpool dopo Klopp: spunta l’ex Milan

Il Liverpool ha chiuso ufficialmente la lunga era Klopp arrivata agli ultimi mesi di collaborazione. In estate sarà tempo di cambiamenti, e non solo in panchina. Spunta un ex Milan

In casa Liverpool si punta a chiudere nel miglior modo possibile la gloriosa era Klopp. La vittoria della Premier League sarebbe la ciliegina sulla torta, prima di abbracciare una nuova epoca calcistica ad Anfield.

A tal proposito proprio il dopo Klopp rappresenta la prima responsabilità del nuovo direttore sportivo. Prima che l’allenatore annunciasse la sua partenza, si è pensato di trovare qualcuno che sostituisse Schmadtke, lavorando insieme allo stesso Klopp. A fare il punto della situazione sul futuro dirigenziale del club è stato ‘The Athletic’ che evidenzia come il Fenway Sports Group (FSG), proprietario del club inglese, stia lavorando proprio alla sostituzione di Schmadtke.

Una posizione sotto la lente di ingrandimento dalla partenza di Edwards: dal 2022 infatti si sono succedute quattro persone. Lo stesso Klopp aveva pensato a Stuart Webber, il direttore sportivo del Norwich City che presto lascerà il club, il cui legame con il Liverpool risale al 2009.

Calciomercato Liverpool, caccia al ds: c’è anche Massara

La partenza di Klopp a fine stagione ha però rimescolato le carte nella mente dei proprietari dei Reds.

Secondo la stessa fonte è stato preso in considerazione Frederic Massara, ex dirigente del Milan. L’italiano, trasferitosi a Milano dalla Roma nel 2019, sarebbe disponibile a iniziare il lavoro immediatamente, il che è interessante per il Liverpool vista la necessità di trovare un manager. Il Milan peraltro fa capo a RedBird che detiene una partecipazione della FSG. Oltre all’ex rossonero è però forte anche la candidatura di Florent Ghisolfi del Nizza.

Ad ogni modo il rischio è che, senza un direttore sportivo in tempi brevi, il Liverpool non riesca a trovare un manager per il dopo Klopp prossimamente.