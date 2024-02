Pioli al capolinea: “Non può essere più l’allenatore del Milan”

Il tonfo nella trasferta di Monza ha rimesso in forte discussione il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan

Torna a tremare Stefano Pioli. Il Milan non perdeva in campionato da nove partite e il fragoroso KO di Monza ha rimesso in discussione la panchina del tecnico parmense.

Non nell’immediato, ma in vista della prossima estate la posizione dell’attuale allenatore rossonero torna in forte discussione. La prova e le scelte di formazione non hanno convinto nella vicina trasferta dell’U-Power Stadium, con il ‘Diavolo’ che ha fallito anche l’assalto al secondo posto e il sorpasso sulla Juventus, oltre evidentemente a dire addio ai sogni scudetto nella già complicatissima rincorsa alla capolista Inter. Le prossime due gare con Rennes e Atalanta diventano un banco di prova da non fallire per il Milan, con Pioli che dovrà dare una nuova sferzata alla sua squadra per non mettere in discussione il posto alla prossima Champions. Fondamentale dell’eventuale riconferma del tecnico diventa a questo punto la corsa in Europa League, con Leao e compagni chiamati ad arrivare fino in fondo.

Pioli torna a tremare: un solo modo per evitare l’esonero

Pioli torna quindi in bilico e la dirigenza con il patron Cardinale si interrogano sul futuro dell’allenatore, che ha ancora un altro anno di contratto fino al giugno 2025 con il Milan.

Thiago Motta rimane un nome cerchiato in rosso come possibile sostituto, oltre ai rumors che indicano Antonio Conte nella lista di Cardinale. Il ciclo di Pioli, almeno stando a sentire l’analisi di Carlo Pellegatti, sembra comunque arrivato al capolinea: “Dopo una serie di vittorie, alla prima sconfitta rovinosa c’è stata la risollevazione popolare dei detrattori di Pioli. È subito tornato il Pioli out. Adesso è tutto chiaro. Pioli non può essere l’allenatore del Milan per la prossima stagione – chiosa il noto giornalista sul suo canale ‘You Tube’ – Questo anche in caso di vittoria dell’Europa League e di trionfale secondo posto, al primo passo falso a settembre si riaprirebbe fino al giugno successivo la questione Pioli”. Pellegatti infine aggiunge: “Ormai è chiaro che, a livello ambientale, Pioli non può essere l’allenatore della prossima stagione. Non si può continuare così e a fine stagione si cambierà allenatore, augurandoci che si possa sostituire al meglio”.