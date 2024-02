Nuovo ciclo con Sarri in panchina: annuncio esplosivo

Il tecnico potrebbe separarsi dalla Lazio a fine stagione nonostante un altro anno di contratto. Ipotesi clamorosa per il suo futuro

A prescidenere da come finirà la stagione, Sarri e la Lazio potrebbero dividersi a fine stagione. Ovvero con un anno di anticipo rispetto alla scadenza dell’attuale contratto.

I rapporti tra il tecnico toscano e il presidente Claudio Lotito non sarebbero più idilliaci, idem quelli tra lo stesso Sarri e la squadra. I risultati, deludenti in campionato, possono poi fare il resto portando le parti al divorzio.

Il futuro di Sarri potrebbe essere all’estero, magari di nuovo in Premier dove vanta qualche estimatore dopo l’avventura – comunque positiva, ha vinto una Europa League… – al Chelsea. Ma c’è chi come Alberto Polverosi, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, non esclude un altro ritorno. Un ritorno ancor più clamoroso, cioè al Napoli.

“Un ritorno di Sarri al Napoli? Potrebbe essere un’idea a fine stagione, non lo possiamo escludere – le parole di Polverosi nella diretta di ‘Radio Punto Nuovo Sport’ – Al Napoli serve qualcuno che faccia ripartire un ciclo e Sarri è un allenatore capace di farlo. Questa squadra deve tornare a livelli europei, la rosa ha giocatori che Juventus, Milan e le altre davanti si sognano”.

Il Napoli sta vivendo una stagione calcisticamente drammatica, nelle scorse ore De Laurentiis ha cambiato nuovamente allenatore silurando Mazzarri in favore di Calzona: Il decimo posto è inaccettabile anche in una stagione dove tutti ci aspettavamo un calo dopo lo Scudetto. Il Napoli deve tornare in Europa, indifferentemente da quella che sarà. Sarebbe assurdo non qualificarsi nemmeno in Conference. Questa squadra merita certi palcoscenici e deve riprenderseli”. Magari con Sarri…