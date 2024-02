Non solo Mbappe, il Real ne punta un altro: è un titolare della Lazio

Il Real Madrid, che ha finalmente ingaggiato Mbappe e spera di prendere anche Davies, ha messo gli occhi nella Lazio per rinforzare un altro reparto

Il Real Madrid sta per ingaggiare finalmente, è proprio il caso di dirlo, Kylian Mbappe. Anzi, secondo le indiscrezioni in Spagna l’asso francese ha già firmato il suo contratto da giocatore a parametro zero. Uno stipendio super ma non troppo, o comunque non come quello che avrebbe percepito qualche anno fa prima dei rinnovi col PSG. Il francese guadagnerà circa 20 milioni a stagione, ma soprattutto riceverà un premio alla firma di circa 120 milioni di euro. Intanto è partita la macchina organizzativa per la presentazione in grande stile al Bernabeu, che comunque non ci sarà prima di luglio visti i tantissimi impegni calcistici.

Mbappe sarà il più pagato del Real Madrid, che vorrebbe comunque aggiungere un altro fuoriclasse assoluto alla rosa come Alphonso Davies. Dopo qualche sessione trascorsa con un profilo basso, in cui però ha messo in mostra talenti pazzeschi come Vinicius, Rodrygo e ovviamente il fenomeno Bellingham, i Blancos sono pronti a fare un paio di colpi sensazionali. Che comunque saranno impegnativi anche per le casse di un club così. Per questo gli altri acquisti con buona probabilità saranno meno scoppiettanti, ma comunque a Valdebebas sperano molto efficaci. Colpi intelligenti. Ad esempio in difesa servirà un altro puntello e il nome era quello di Leny Yoro, talentino del Lille. Un classe 2005 che già fa impazzire mezza Europa (PSG compreso) per cui infatti il Real sta incontrando qualche problema. Per questo i Blancos stanno valutando anche altri nomi, di cui uno gioca ella Lazio.

Il Real Madrid osserva in casa Lazio: che exploit di Gila

Tra le possibilità considerate, come riporta ‘masfichajes.com’, ci sarebbe ad esempio Rafa Marin del Deportivo Alaves, classe 2002 che sta disputando una buona stagione. Il centrale di Guadajoz è già di proprietà del Real Madrid, che dovrebbe quindi semplicemente farlo rientrare dal prestito e decidere se tenerlo o rispedirlo di nuovo in prestito. Diverso il discorso per Mario Gila, difensore che sta facendo molto bene alla Lazio in questa stagione. Dopo una stagione travagliata lo scorso anno, di puro adattamento, e le 12 panchine consecutive a inizio campionato, dalla 13esima con la Salernitana non è mai più uscito dal campo.

Un exploit inaspettato per il classe 2000 cresciuto nella cantera del Real e arrivato a Roma nel 2022 per 6 milioni, che ora è titolarissimo, sempre tra i migliori in campo. Una crescita esponenziale grazie soprattutto al lavoro di Sarri e alle ottime qualità tecniche e atletiche (non è particolarmente alto, ma è molto rapido e veloce). Complici gli infortuni di Romagnoli e Patric, oltre al pessimo momento di Casale, Gila sta giocando ad altissimi livelli (vedi anche la super partita contro Kane) e anche il Real se n’è accorto. I madrileni hanno una percentuale del 50% sulla rivendita, per cui – anche in caso di richiesta importante da parte della Lazio – resterebbe un colpo conveniente. Tornerebbe al Bernabeu con un bagaglio importante di esperienza e crescita in Serie A.