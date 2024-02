Milan: riecco Kalulu, le ultime su Tomori e Calabria | CM.IT

Le ultime notizie da Milanello sulla squadra di Stefano Pioli in vista della trasferta di Rennes, di giovedì sera

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello dopo il ko contro il Monza. Al centro sportivo di Carnago si lavora in vista della trasferta di Rennes.

L’obiettivo del Diavolo è quello di rialzare la testa per dimenticare il prima possibile la pesante sconfitta in Brianza. Proprio per questo il tecnico di Parma è pronto ad affidarsi ai titolari nonostante il risultato più che positivo dell’andata a San Siro.

Domani ci sarà la rifinitura a Milanello e le attenzioni saranno puntate soprattutto su Pierre Kalulu. Il francese – come appreso da Calciomercato.it – per la prima volta dopo il lungo infortunio ha lavorato parzialmente con il gruppo. Una buona notizia per Stefano Pioli che recupera un’altra pedina fondamentale.

Milan, Calabria verso il forfait

Presto toccherà anche a Fikayo Tomori che seguirà lo stesso iter del francese.

Bisognerà aspettare ancora una settimana, infine, per Davide Calabria. Il capitano, che si è fermato nel corso del match contro il Napoli per un guaio muscolare, stando a quanto appreso, non prenderà parte alla trasferta francese. Al suo posto dunque dovrebbe giocare ancora Alessandro Florenzi, con Filippo Terracciano pronto a subentrare.